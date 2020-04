Harteraad: telemonitoring prima alternatief voor hartpatiënten

Hartpatiënten behoren tot de doelgroep van kwetsbare personen. In dat opzicht is de voorzichtigheid wel te begrijpen. Echter, cardiologen en ziekenhuizen dringen er op aan om in geval van (ernstige) klachten toch contact op te nemen en indien nodig ook naar de SEH te komen. In alle ziekenhuizen zijn de reguliere en corona afdelingen strikt gescheiden. De kans op besmetting is daardoor nihil. Daarnaast kan ook het uitbreiden van oplossingen als telemonitoring een prima alternatief bieden.

Niet behandelen vergroot kans op schade

De voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Cardiologie (NVVC, Bert van Rossum stelt tegenover de NOS: “Mensen die thuis een infarct doormaken en niet meteen worden behandeld, lopen blijvende schade op. Ze kunnen hartfalen of ritmestoornissen ontwikkelen en dat betekent dat hun kwaliteit van leven echt vermindert. Zet uw angst opzij en meld uw klachten toch. Dan zien we wel of u naar het ziekenhuis moet. Wij doen er alles aan om een veilige omgeving te maken, zodat u niet besmet kan worden met het coronavirus.” Van Rossum benadrukt dat dit ook geldt voor andere neurologische aandoeningen zoals tia’s, beroertes of hersenbloedingen.

Telemonitoring hartpatiënten

Voor patiënten die echt te angstig zijn, hoewel daar dus geen echte aanleiding voor hoeft te zijn, kan zorg op afstand zoals via een teleconsult, videobellen of telemonitoring een eerste uitkomt bieden. Daarvoor moet onder andere gekeken worden of cardiologen een rol kunnen spelen bij het eerste telefonisch contact.

“Als patiënten een afspraak afzeggen praten ze meestal niet met de medisch specialist, maar met iemand die afspraken plant. Dan is er geen inhoudelijk medisch gesprek. Ik zou de cardiologen willen oproepen na te denken of ze daar een rol in kunnen spelen. Het gaat erom dat die mensen de geruststelling hebben om die stap te maken”, aldus directeur Anke Vervoord van Harteraad.

Telemonitoring kan ook een prima alternatief zijn. Dat wordt voor bij patienten met hartfalen, volgens Vervoord, nog maar op een kleine schaal toegepast. De hartpatiënten worden dan op afstand bewaakt. Binnen het Spaarne Gasthuis loopt sinds enkele maanden een telemonitoring project voor hartpatiënten.

Tijdens die pilot meten de patiënten zelf, thuis, regelmatig de hartslag, bloeddruk en, op een speciale weegschaal, gewicht. De resultaten worden ingevoerd in een app. Die informatie wordt automatisch naar het ziekenhuis gestuurd zodat de zorgverlener de patiënten op afstand kunnen monitoren.