HartKliniek innoveert anderhalvelijns hartzorg

Op dit moment belanden nog teveel patiënten met hartklachten onnodig in het ziekenhuis. Dit zijn patiënten die achteraf geen cardiale aandoening blijken te hebben of een aandoening die (eenvoudig) met medicatie te behandelen is. Hartkliniek zet met de nieuwe data-management oplossing van Siemens Healthineers juist voor die patiënten in op het aanbieden van medisch specialistische hartzorg buiten de muren van het ziekenhuis.

Onnodige doorverwijzingen voorkomen

Patiënten kunnen via de huisarts bij Hartkliniek snel terecht bij de cardioloog voor een eerste screening, controle, behandeling en nazorg. Daar wordt bepaald of een verwijzing naar een cardioloog in het ziekenhuis noodzakelijk is. Hartkliniek wil op die manier de kloof tussen huisarts en ziekenhuis dichten en ervoor zorgen dat de druk op ziekenhuizen verminderd wordt.

“Alles draait bij ons om het dichterbij brengen van de zorg naar de patiënt. Hierbij streven we in de eerste plaats naar regionale samenwerkingsmodellen en een naadloze samenwerking met huisartsen en ziekenhuizen om optimale zorg te bieden. Altijd en overal toegang hebben tot medische gegevens is daarbij essentieel. Technologie is nodig om de kwaliteit van zorg te verbeteren. Dankzij het partnership met Siemens Healthineers beschikken we nu over een écht hoogwaardige en veilige oplossing en kunnen we doorlopend blijven verbeteren en vernieuwen”, vertelt Willem Baars, CEO van Hartkliniek.

Het realiseren en faciliteren van de juiste hartzorg op de juiste plek is een ontwikkeling die bij meer ziekenhuizen en leveranciers speelt. Het Catharina Hart- en Vaatcentrum en Medtronic werken samen ook aan het verbeteren van de kwaliteit van de hart- en vaatzorg, onder andere door het kennis te delen en een naadloze samenwerking met zorgaanbieders in de regio realiseren.

Hartzorg verder digitaliseren

De samenwerking met Siemens Healthineers stelt Hartkliniek in staat de hartzorg verder met behulp van digitalisering en medische technologie verder vorm te geven. De eerste stap die daarvoor genomen wordt is de implementatie van de zogenoemde ‘syngo.share’. Dit is een oplossing waarmee medische gegevens eenvoudig en veilig in de cloud opgeslagen kunnen worden en gedeeld worden met andere HartKliniek-vestigingen en zorgprofessionals, zoals ziekenhuizen of huisartsen. Dit zorgt voor veel tijdswinst en het ontzorgt medische professionals.

HartKliniek innoveert anderhalvelijns hartzorg“De cardiologische zorg is in Nederland van internationaal topniveau. Om dat zo te houden, moeten we blijven investeren in meer efficiëntie en slagkracht. Vooral ook omdat het aantal patiënten met hartfalen in Nederland de komende tijd enorm toeneemt. Deze groei kan niet alleen in de ziekenhuizen worden opgevangen. De aanbieders van anderhalvelijnszorg zoals HartKliniek zijn een belangrijk en noodzakelijk antwoord op die toenemende zorgvraag. Met onze technologische innovaties kunnen we daarbij de cardioloog ondersteunen en werk uit handen nemen, want juist bij patiënten met hart- en vaatziekten is snelheid van levensbelang”, aldus Sjaak van der Pouw, directeur innovatie van Siemens Healthineers.