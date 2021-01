Hartrevalidatie op afstand met CureYou-app

Met de CureYou-app voor hartrevalidatie kunnen hartpatiënten na een hartoperatie of andere cardiologische ingreep bouwen aan een gezonde en vitale levensstijl. “Voor goed herstel na een hartinfarct of hartoperatie is hartrevalidatie van groot belang. Patiënten die een dergelijk programma volgen, blijken een betere levensverwachting te hebben en minder vaak te worden opgenomen in het ziekenhuis. Tijdens de hartrevalidatie wordt uitgebreid stil gestaan bij gezonde voeding, het belang van bewegen, omgaan met stress en goed slapen. De grootste boosdoener van hart- en vaatziekten is immers een ongezonde leefstijl”, vertelt Frits de Man, cardioloog in MST.

Tijdens de eerste golf van de coronacrisis vroegen de Nederlandse Vereniging voor Cardiologie (NVVC), de Harteraad en Hartstichting om hartrevalidatie op afstand aan te bieden. De afgelopen maanden zijn, mede daardoor, al diverse initiatieven gelanceerd of verder uitgebreid, onder andere in het Isala, voor het op afstand aanbieden van hartrevalidatie.

CureYou hartrevalidatie

Met de CureYou app krijgen (thuis) revaliderende hartpatiënten middels leefstijl- en informatiemodules de beschikking over de kennis van alle professionals die hen normaal, bij het fysieke revalidatietraject ook zouden begeleiden. Denk daarbij aan de kennis en expertise van leefstijl-coaches, verpleegkundig consulenten hartrevalidatie, cardiologen, psychologen, fysiotherapeuten en diëtisten.

De verschillende modules bevatten presentaties, video’s en tips over uiteenlopende onderwerpen zoals voeding, beweging, stress, ontspanning, stoppen met roken en slaap. Daarnaast is er ook de mogelijkheid tot live groepssessies, e-consult en revalidatie op afstand binnen een beveiligde omgeving.

“Met het online platform CureYou kunnen wij patiënten op een interactieve manier van kennis voorzien, hen op afstand begeleiden en zelfstandig ondersteunen naar een gezonde en vitale leefstijl”, aldus Arthur Bennink, fysiotherapeut bij Pro-F.

Installatie en vergoeding

Wanneer een hartpatiënt in aanmerking komt voor digitale hartrevalidatie via de CureYou-app, dan wordt deze samen met de verpleegkundig specialist op de smartphone van de patiënt geïnstalleerd. Indien de patiënt geen smartphone heeft, of die niet altijd bij de hand heeft, dan is het ook mogelijk om de leefstijl- en informatiemodules via de computer te volgen. Patiënten kunnen direct na een hartoperatie of andere cardiologische ingreep met het op maat gemaakte hartrevalidatieprogramma starten.

De reacties van hartpatiënten die CureYou al gebruiken zijn overwegend positief. “Alle informatie die er in staat is betrouwbaar en up to date. Voor mij is het een goed digitaal naslagwerk dat ik er op elk moment even bij kan pakken. Dit werkt veel makkelijker en sneller dan een website waar ik eerst naar toe moet surfen om dan vervolgens op die site weer de benodigde informatie naar boven te halen”, aldus een van de revaliderende patiënten.

Aan het gebruik van de CureYou interactieve revalidatie-app zijn voor de patiënt geen extra kosten verbonden. Het gehele traject wordt vergoed vanuit de basisverzekering van de zorgverzekeraar.

Hieronder staat een korte video waarin de CureYou-app gedemonstreerd wordt.