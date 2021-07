Hartzorg innovaties in het Catharina Hart- en Vaatcentrum

De zeer compacte hartmonitor en nieuwe ICD zijn twee voorbeelden van technische innovaties op het gebied van hartzorg die in het Catharina Hart- en Vaatcentrum hun debuut maakten. “In de Brainport-regio is heel veel kennis aanwezig. Daar profiteren indirect onze patiënten van, want wij kunnen werken met de aller-modernste technieken. Daarmee hebben wij opnieuw stappen vooruit gezet”, vertelt cardioloog dr. Tim Simmers.

Technologische innovaties

De onlangs voor het eerst geïmplanteerde nieuwe ICD is dus via een app eenvoudig uit te lezen. De ICD wordt net onder de huid, in de buurt van het hart, geplaatst. Door de koppeling met een mobiele app communiceert de ICD via een veilige verbinding rechtstreeks met de cardioloog. De patiënt staat zo vaker in contact met zijn zorgteam.

Een groot bijkomend voordeel is dat de monitoring op afstand artsen de mogelijkheid biedt eventuele afwijkingen sneller te herkennen. “We zijn er gewoon sneller bij, waardoor we een opkomend probleem direct kunnen tackelen. Dat is in het voordeel van de patiënt, want die zal minder klachten ervaren. En het spaart kosten uit, omdat de behandeling in veel gevallen minder ingrijpend is”, aldus de cardioloog.

Betere hartzorg

Deze ICD wordt ingezet voor de preventie van plotselinge hartdood bij patiënten met een verminderde hartfunctie en die risico lopen vanwege levensbedreigende abnormale hartritmes. “Deze abnormale ritmes kunnen optreden wanneer het hart te snel of chaotisch klopt, waardoor het hart niet in staat is om het bloed effectief rond te pompen. Die ICD reset het hart, waardoor alles weer klopt”, aldus Simmers.

“Het geeft ons artsen wat we nodig hebben om de beste zorg te bieden, waarbij we elke seconde optimaal benutten. Het biedt niet alleen levensreddende behandelingen, maar verzendt ook daadwerkelijk gegevens naar ons. En dus wanneer de patiënt op de eerste hulp arriveert, weten we al wat er met hem aan de hand is”, voegt de cardioloog daar aan toe.