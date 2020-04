Healthcare Hub bundelt medische informatie COVID-19

Medische professionals worden behalve met veel patiënten ook geconfronteerd met nieuwe en steeds veranderende informatie over het virus. Professionals kunnen daarom gebruikmaken van de in de Healthcare Hub beschikbare informatie. Die informatie omvat onder meer de werking van uiteenlopende medicijnen op met COVID-19 geïnfecteerde patiënten en de behandeling van – en communicatie met – patiënten in kritieke toestand. De Hub bevat verder praktische tips om verdere verspreiding van het virus te voorkomen. De Healthcare Hub is gratis toegankelijk. Elsevier wil er professionals mee ondersteunen die zich bezighouden met het bestrijden van de door COVID-19 ontstane gezondheidscrisis.

Healthcare Hub voor behandelende medici

De COVID-19 Healthcare Hub is gericht op diverse soorten medische professionals die patiënten met COVID-19 bijstaan. Hij bevat bijvoorbeeld informatie voor medewerkers van Intensive Care-afdelingen, maar ook voor professionals die buiten het ziekenhuis werken. Belangrijke informatie moet zo overal en snel beschikbaar zijn voor behandelend medici. Professionals hebben via het webadres elsevier.health toegang tot de Hub.

De COVID-19 Healthcare Hub maakt volgens John Danaher, Global President Clinical Solutions bij Elsevier, deel uit van Elsevier’s bijdrage om onderzoekers en medici bij te staan in de huidige wereldwijde coronacrisis. “Aangezien medici te maken hebben met grote aantallen patiënten, hebben gezondheidssystemen en zorgverleners dringend toegang nodig tot de meest recente evidence-based informatie. De Healthcare Hub is een hulpmiddel om de medische gemeenschap tijdens deze crisis te ondersteunen.”

Bundeling klinisch onderzoek

Elsevier heeft afgelopen februari al een eveneens gratis toegankelijk online informatiecentrum opgezet, in het Engels en Mandarijn. Het doel ervan was om klinisch onderzoek naar het coronavirus te bundelen. Daaronder relevante inhoud uit Elsevier’s medische tijdschriften, studieboeken en informatieoplossingen, samen met middelen van andere informatieleveranciers en grote gezondheidsorganisaties.

Het Novel Coronavirus Information Center is samengesteld door Elsevier clinici en experts en wordt volgens de initiatiefnemer continu bijgewerkt en geactualiseerd. Er zijn ook links beschikbaar naar belanghebbende bronnen zoals het Amerikaanse Centers for Disease Control and Prevention (CDC) en de WHO.

Op het online platform is ook informatie voor verpleegkundigen en artsen beschikbaar, evenals hulpmiddelen en informatie voor patiënten en families. Het informatiecentrum linkt verder naar ScienceDirect, een platform waar al zo’n 21.000 relevante wetenschappelijke artikelen over COVID-19, SARS en MERS te vinden zijn.