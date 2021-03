Healthdot-sensor versnelt thuisherstel patiënten

Philips heeft versneld een CE-markering ontvangen voor de Healthdot-sensor in verband met de COVID-19 pandemie. Ook de ontwikkeling van de sensor is versneld om de COVID-zorg te ondersteunen en de druk op de (bed)capaciteit van ziekenhuizen te verlichten. De combinatie van de nieuwe sensor met bestaande dataplatformen moet de transitie van zorg in het ziekenhuis naar de thuissituatie ondersteunen.

Monitoren binnen en buiten ziekenhuis

De Healthdot sensor meet ademhalingsfrequentie, hartslag, activiteit en lichaamshouding van een patiënt elke vijf minuten gedurende 14 dagen. De data kunnen zonder tussenkomst van een ontvanger (monitoringsrelay) worden verstuurd naar één of meerdere dataplatformen. Via deze platformen van Philips (IntelliVue Guardian of Engage) kunnen zorgverleners hun patiënten binnen en buiten het ziekenhuis monitoren.

Met de Healthdot kunnen patiënten die thuis herstellen gevolgd worden.

De integrale oplossing moet zorgverleners ondersteunen om in het regionale zorgnetwerk van ziekenhuizen, huisartsen en VVT-instellingen patiënten de juiste zorg op de juiste plek te kunnen bieden. Voor de patiënt betekent dit herstel in de thuissituatie onder begeleiding van medische professionals. Zorgverleners kunnen ingrijpen, mochten de vitale signalen daartoe aanleiding geven.

Healthdot getest in Catharina

Philips heeft de Healthdot-sensor in Eindhoven ontwikkeld, in samenwerking met het Holst Centre. Dat heeft expertise op het vlak van sensortechnologie en flexible electronics ingebracht. Het Catharina Ziekenhuis in Eindhoven heeft de Healthdot vorig jaar getest op 350 patiënten die herstelden van een bariatrische operatie of grote buikoperatie. De patiënten hebben het gebruiksgemak getest en een dagboek bijgehouden om te controleren of de gemeten waarden juist zijn.

“Met deze sensor kunnen we volgen hoe patiënten thuis herstellen”, zegt anesthesioloog dr. Arthur Bouwman van het Catharina Ziekenhuis. “Zo hoeven patiënten in het ziekenhuis minder fysieke metingen aan het bed te doen. Voor de verpleegkundige scheelt dit in de werkdruk. Voor patiënten thuis geeft de Healthdot henzelf en zorgverleners een veilig gevoel, want we kunnen de gezondheid van patiënten ook in de thuissituatie blijven volgen. Door op afstand een vinger aan de pols te houden, kunnen we sneller ingrijpen bij problemen.”

Zorgverleners kunnen sneller ingrijpen als er iets mis gaat, omdat elke vijf minuten vitale functies gemeten worden.

Thuismonitoring COVID-19 patiënten

De Antonius Zorggroep is gestart met thuismonitoring van COVID-19 patiënten met de sensor, een zuurstofsaturatiemeter en het Philips Engage platform. Dat stuurt data over ademhalingsfrequentie en hartslag van de patiënt automatisch door naar verpleegkundigen van telemonitoringcentrum Zorgcentrale Noord. Het doel is dat patiënten eerder vanuit het ziekenhuis naar huis kunnen om verder te herstellen onder toeziend oog van huisartsen uit de regio. Hierdoor ontstaat er in het ziekenhuis meer ruimte in bedden en personele capaciteit.

De thuismonitoring van COVID-19 patiënten gebeurt steeds vaker. Het past volgens Sandra Timmermans, Lid Raad van Bestuur van de Antonius Zorggroep binnen de visie van de organisatie: in het ziekenhuis als het moet, thuis als het kan. “Wij zijn trots op deze bundeling van krachten van huisartsen en longartsen en op alle betrokkenen vanuit onze organisatie en de regio die deze samenwerking hebben mogelijk gemaakt.”

Inzet bij postoperatieve zorgpaden

“Wij willen ziekenhuizen met de Healthdot sensor ondersteunen om de zorg nog beter te maken in de eerste kritische dagen dat een patiënt weer thuis is,” voegt Murk Westerterp, Head of Connected Care bij Philips Benelux, toe. De mogelijkheid om patiënten twee weken lang te volgen is volgens Westerterp zeker tijdens de coronacrisis waardevol. Ook kunnen ziekenhuizen de sensor inzetten voor postoperatieve zorgpaden, omdat hij kan koppelen met de dataplatformen van Philips. Door de koppeling kunnen geavanceerde klinische algoritmes worden ingezet om de zorgverlener te ondersteunen.