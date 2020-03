Healthtech startup biedt voedingsadvies op maat

De helft van het opgehaalde bedrag zal worden gebruikt voor doorontwikkeling van de technologie, waaronder gepatenteerde Artificial Intelligence (AI)-toepassingen. Daarmee moeten klanten van real time voedingsadvies kunnen worden voorzien. De rest van het bedrag zal worden ingezet voor internationale expansie, aangezien chronische aandoeningen zoals diabetes, obesitas en hart- en vaatziekten overal ter wereld toenemen.

Clear richt zich met name op preventie van gezondheidsproblemen door het bieden van professioneel nutritioneel advies op basis van gemeten en real time bio-data. Het doel is om mensen meer energie te geven gedurende de dag, hun gewicht beter managen en minder risico te lopen op allerlei chronische ziekten.

Voedingsadvies op maat

Het bedrijf komt voort uit het eerste Amsterdam-programma van startup generator Antler en is in 2019 opgericht door Piet Hein van Dam (PhD) en Madelon Bracke (PhD). Zij hebben ze een gezondheidsprogramma ontwikkeld, dat werkt met een chip-geïmplementeerde arm patch en een aantal apps. Op basis van de waargenomen biologische reactie op eten en drinken claimen zij hiermee per individu een voedingsadvies op maat te kunnen gegeven.

De eerste programma´s, die post-meal glycemische reacties (schommelingen in de bloedsuikerspiegel) meten, werden in september 2019 in Nederland geïntroduceerd en zijn daarna uitgerold in Noorwegen. Sinds de lancering adviseert healthtech-productexpert en Antler adviseur Adeline Lee (ex-Clue en Framer) het management van Clear op het gebied van productontwikkeling.

‘Consumerization’ van zorg

CEO en medeoprichter Piet Hein van Dam stelt dat Clear wil bijdragen aan ‘consumerization’ van gezondheidszorg: “Met deze kapitaalimpuls kunnen we onze technologie verder ontwikkelen en meer klanten bereiken, zowel in Nederland als daarbuiten. We willen deelnemers in staat stellen om, door middel van biomarkers en beter inzicht in hun persoonlijke biologie, meer grip te krijgen op hun eigen gezondheid. Zo kunnen ze zelf slimmere keuzes maken over hun lifestyle. We baseren ons daarbij op de wetenschappelijke benadering. Je bent wat je eet, en wij willen onze deelnemers helpen vast te stellen wat dat dan precies moet zijn.”

Sinds de lancering in september 2019 hebben honderden mensen zich aangemeld voor het programma. Clear verwacht in de komende paar jaar 100.000 nieuwe klanten te helpen. De belangrijkste investeerder, Healthy.Capital, heeft zich gecommitteerd om mee te helpen aan de realisatie van een snelle en duurzame groei.

Rol e-health bij gezonde leefstijl

Nieuwe technologieën zoals gezondheidsapps moeten een grotere rol gaan spelen bij het aanzetten tot een gezondere levensstijl, zo stelde afgelopen januari Tweede Kamerlid Hayke Veldman van de VVD. Dergelijke zorginnovatie kan volgens het Kamerlid, als het succesvol blijkt, ervoor zorgen dat Nederland koploper wordt op het gebied van moderne preventie.

In 2018 lanceerde het kabinet het nationaal preventie-akkoord. Dat heeft als doel het aantal te voorkomen aandoeningen, zoals diabetes type 2, terug te dringen. Veldman is het er mee eens dat dit een prima initiatief is. Hij is echter verbaasd dat in het akkoord relatief weinig aandacht is voor de inzet van nieuwe (e-health) technologieën zoals wearables en apps.