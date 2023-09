HealthTechXL moet medtech-startups in Brainport Eindhoven stimuleren

Begin september is HealthTechXL officieel van start gegaan met 50 deelnemers. In de eerste helft van 2024 zullen teams van deze startups een voorstel pitchen aan investeerders, potentiële partners en de bredere Brainport startup community. Het programma wordt geleid en uitgevoerd door HighTechXL en de BOM. De BOM, DeepTechXL en Invest-NL stellen de intentie te hebben om te investeren in bedrijven die uit het programma voortkomen.

Investering in startups

Gedurende de looptijd van het programma werken de HealthTechXL-deelnemers hun ideeën om de gezondheidszorg of medische technologie verder te verbeteren uit. Zij doen dit onder begeleiding van HighTechXL en BOM, die hen ondersteunen in de oprichting of doorontwikkeling van hun onderneming.

Succesvolle deelname aan HealthTechXL kan zoals aangegeven leiden tot een mogelijke investering door BOM én een vervolginvestering vanuit DeepTechXL en het Deep Tech Fonds van Invest-NL. De initiatiefnemers verwachten dat de komende drie jaar tot 15 startups worden gefinancierd. Dit moet leiden tot meer bedrijven die een bijdrage leveren aan betere, financieel toegankelijke gezondheidszorg. De regio Brainport Eindhoven speelt hierin een belangrijke aanjaagfunctie met mogelijk wereldwijde impact.

Philips: nieuwe kans

Voor Philips speelt in het initiatief mee dat het zo medewerkers die getroffen worden door de lopende reorganisatie, een nieuwe kans kan bieden. Philips besloot vorig jaar onder de nieuwe topman Roy Jakobs ruim 6.000 banen wereldwijd te schrappen, waarvan zo’n 1.100 in Nederland. Aanleiding was de langslepende affaire met slaap-apneu apparatuur, als gevolg waarvan er onder meer miljarden euro’s afgeschreven moesten worden.

Als onderdeel van het Centraal Sociaal Plan stelt Philips medewerkers die zijn geraakt door de reorganisatie vrij van werk om aan het programma deel te nemen. Daarmee is HealthTechXL enerzijds een belangrijk onderdeel van de van-werk-naar-werk initiatieven van het gezondheidstechnologiebedrijf om technisch talent voor de regio Brainport Eindhoven te behouden. Anderzijds jaagt het, in samenwerking met de partners, innovatie op medisch gebied in de regio verder aan, zo verwacht Sylvia van Es, President Philips Nederland.

“Door medewerkers die zijn geraakt door de reorganisatie vrij te stellen van werk en aan dit programma te laten deelnemen bieden we hun de kans om de volgende stap in hun carrière te zetten. Bijvoorbeeld door medeoprichter te worden van een startup. Het kan bovendien een belangrijke impuls betekenen voor Brainport in algemeen en het MedTech-ecosysteem in het bijzonder, omdat we op deze manier technisch talent voor de regio kunnen behouden en omdat we daarnaast ook bestaande intellectuele eigendomsrechten ter beschikking stellen.”

Combinatie innovatie met ondernemerschap

John Bell, CEO HighTechXL, stelt dat wereldwijde maatschappelijke uitdagingen, zoals betaalbare en toegankelijke gezondheidszorg, alleen kunnen worden opgelost door baanbrekende technologieën te combineren met ondernemerschap. Venture building is hierbij een gestructureerde aanpak waarmee ondernemers technologie kunnen omzetten in impact. “Venture builders hebben een veel hoger succespercentage dan onafhankelijke ventures. HighTechXL heeft zichzelf de afgelopen tien jaar ontwikkeld tot een toonaangevende deeptech venture builder. We kijken uit naar de startups die dit nieuwe programma gaat voortbrengen.”

Zo’n specifiek venture building programma om meer medtech-ondernemers sneller succesvol te laten groeien ontbrak nog in de regio Brainport Eindhoven, stelt Brigit van Dijk–van de Reijt, algemeen directeur van BOM. “De enorme interesse van ondernemers in de dop laat zien hoeveel behoefte er is aan dit programma.”

DeepTechXL gaat met haar kennis van medische technologie het programma ondersteunen, schetst Guus Frericks, Managing Partner van DeepTechXL. Yvonne Greeuw, Investment Associate bij het Invest-NL Deep Tech Fonds, vult aan: “Er schuilt een enorm potentieel in de innovaties die momenteel nog onbenut blijven, evenals in het technisch talent dat beschikbaar komt om deze verder te ontwikkelen. Deze projecten kunnen een belangrijke rol spelen in het realiseren van betere, betaalbare en toegankelijke gezondheidszorg. Ze vereisen echter geduldig kapitaal en zijn vaak risicovoller dan wat reguliere investeerders doorgaans zoeken.”