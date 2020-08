Heldere informatie over COVID-19 opname en nazorg

Zorgverleners kunnen patiënten bij wie ze een COVID-19 besmetting vermoeden, of die herstellende zijn, doorverwijzing naar de website of de informatie zelf direct gebruiken in het gesprek met een patiënt.

De teksten zelf zijn opgesteld door het Kennisinstituut van de Federatie Medisch Specialisten in samenwerking met het de eindredactie van Thuisarts.nl van het Nederlands Huisartsen Genootschap. Daarnaast hebben ook de werkgroepen van de leidraden en een vertegenwoordiging vanuit patiënten meegewerkt

COVID-19 opname en nazog

De drie onderwerpen die aan bod komen zijn:

Ik ben doorgestuurd naar het ziekenhuis omdat ik mogelijk het coronavirus heb. Hier wordt helder en stapsgewijs uitgelegd wat een patiënt te wachten staat wanneer hij of zij met een coronavirus verdenking op de SEH arriveert. Van ontvangst in een speciale ruimte, SEH-medewerkers en ander verzorgend personeel met beschermende kleding tot en met de onderzoeken, coronatest en het besluit om weer naar huis te mogen of, indien de patiënt al ernstig ziek is, opgenomen te worden. Ik heb misschien corona gehad. Deze tekst bevat informatie over mogelijke klachten die patiënten na een corona-besmetting en -ziekte nog kunnen ervaren. Denk aan vermoeidheid, hoofdpijn, moeilijkheden met concentreren, denken en onthouden. Maar ook slecht slapen, angst en moeite met ademen. Besproken wordt wat patiënten die denken corona gehad te hebben kunnen doen. Ik heb in het ziekenhuis gelegen met corona. Op deze pagina wordt helder en overzichtelijk uitgelegd wat patiënten die in het ziekenhuis gelegen hebben met corona tijdens de herstel- en revalidatieperiode kunnen verwachten. Sommigen van hen zullen binnen enkele weken volledig hersteld zijn, maar helaas zijn er ook patiënten bij wie de klachten ten gevolge van corona langer aanhouden. De informatie op deze pagina beschrijft het proces en de opties die doorlopen kunnen worden en beschikbaar zijn voor deze patiënten.

Speciaal voor COVID-19 patiënten die op de IC behandeld zijn voor corona is enkele weken geleden door thuisarts.nl al een aparte pagina samengesteld. Daar wordt dieper, en in heldere tekst, ingegaan op het herstel en de revalidatie na een IC-opname.

Enkele maanden geleden, in de eerste weken van de coronacrisis, ontwikkelde onderzoekers van het Erasmus MC in samenwerking met het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG) en enkele patiëntenorganisaties al een nieuwe keuzehulp voor thuisarts.nl. Die is gemaakt zodat patiënt heldere en goed leesbare informatie krijgen om na te denken over welke zorg en behandeling de patiënt zou willen ontvangen wanneer de gezondheid achteruit gaat en wie deze wensen kan vertegenwoordigen. In die nieuwe keuzehulp was ook al aandacht voor behandelopties met betrekking tot COVID-19.