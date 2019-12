Helft zorgmedewerkers wil betere interne communicatie

Goede interne communicatie maakt een organisatie sterker en efficiënter. Belangrijk bij interne communicatie is het informeren en betrekken van medewerkers. SharePoint Online, onderdeel van Microsoft Office 365, biedt alle mogelijkheden om te fungeren als een goed platform en hulpmiddel voor interne communicatie.

Intranet functie

SharePoint Online is een platform dat uitstekend geschikt is om als intranet te fungeren. Hierbij mag een goede nieuwsvoorziening natuurlijk niet ontbreken. Nieuwsberichten kunnen in enkele muisklikken worden toegevoegd. De indeling van nieuwsberichten is vrij te kiezen en de inhoud kan worden samengesteld uit verschillende contentblokken. Zo kunnen er naast de gebruikelijke tekst en afbeeldingen ook video’s, rapportages of andere (Office 365) functionaliteiten aan een nieuwsbericht worden toegevoegd.

Zichtbaar op elk apparaat

Met de nieuws web-part kunnen nieuwsberichten worden weergeven vanuit verschillende nieuwsbronnen. Dit maakt het mogelijk om niet alleen nieuws uit de eigen website weer te geven, maar kan er ook nieuws uit andere websites worden getoond. De weergave van het nieuws kan worden gekozen uit een aantal standaard indelingen, waaronder een nieuwscarrousel.

Altijd up-to-date door app

Nieuwsberichten worden niet alleen weergeven in de browser, maar ook in de SharePoint app op mobiele apparaten. Dit maakt het makkelijk om onderweg of bij de koffieautomaat snel op de hoogte te blijven van alles dat speelt binnen de organisatie. De SharePoint app is gratis te downloaden voor Windows, iPhone en Android.

Nieuwsbrief per e-mail

Wanneer belangrijke nieuwsberichten nog eens extra onder de aandacht gebracht moeten worden, kan de nieuwsbrieffunctionaliteit gebruikt worden. Hiermee kunnen berichten geselecteerd worden, om vervolgens als keurig opgemaakte nieuwsbrief per e-mail verstuurd te worden. Zo wordt op eenvoudige wijze een nog grotere doelgroep bereikt.

Kleine greep uit de mogelijkheden

De SharePoint nieuwsvoorziening bevat nog een schat aan andere mogelijkheden, die niet in dit artikel aan de orde gekomen zijn. Neem gerust contact met ons op wanneer je meer informatie wil over de functionaliteiten die Office 365 biedt.