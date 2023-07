Help de medische wetenschap met de One Health Travel app

Het UMC Utrecht, Leids Universitair Medisch Centrum en Erasmus MC onderzoeken met behulp van een app samen welke en waar door muggen en teken overdraagbare ziekten voorkomen in Europa en het Nederlands Caribisch gebied. Dit doen zij binnen de One Health Travel studie.

Onderzoeksleider dr. Patricia Bruijning van het UMC Utrecht vertelt dat het laagdrempelig is om mee te doen en hoopt dat veel Nederlanders hun bijdrage willen leveren: “Iedereen verheugt zich weer op een mooie zomer. Het zomerse weer gaat echter gepaard met muggen en teken die actief worden. Door de klimaatverandering verschuiven ook de grenzen waarbinnen deze diertjes kunnen leven en ziekten kunnen overbrengen op de mens. Het is voor Nederland dus belangrijk om te weten waar zij zich bevinden en welke ziekten zij met zich mee dragen. En omdat veel Nederlanders in eigen land, Europa en het Caribisch gebied op vakantie gaan, kunnen ze de wetenschap daarbij goed helpen.

One Health Travel app

Mensen die zich via www.ohtravel.nl registreren krijgen een mail met daarin de link naar de One Health Travel app voor Google en Apple. Door de app te downloaden, worden nog enkele vragen gesteld in verband met de aanstaande vakantie. Daarna volgen in de aanloop naar en tijdens de vakantie enkele pushberichten van de app met daarin vragenlijsten. Bij thuiskomst is het de bedoeling om nog een klein beetje bloed op te sturen. Er wordt dan bekeken of en welke antistoffen er mogelijk in het bloed zitten. Aan het onderzoek is geen vergoeding verbonden, de app en de vingerprik worden gratis verstrekt.

Risico’s in kaart brengen

Muggen- en tekenbeten zijn niet alleen vervelend, maar kunnen ook bacteriën en virussen overdragen die ziekten kunnen veroorzaken zoals de ziekte van Lyme, tekenencefalitis, West-Nijl, Chikungunya, Dengue en Zika virusinfecties.

De opwarming van de aarde en de toenemende mobiliteit van mensen en dieren vergroten ook het risico op contact met deze ziekteverwekkers en het oplopen van deze ziekten. Dat geldt ook voor Europa en het Nederlands Caribisch gebied. Daarom is het goed in kaart brengen van deze ziekteverwekkers van groot belang. De One Health Travel studie is onderdeel van het One Health Pact onderzoeksproject dat de risico’s voor mens en dier van deze ziekten in kaart brengt. Geïnteresseerden kunnen zich eenvoudig aanmelden via www.ohtravel.nl.

Apps voor medisch onderzoek

Het inzetten van apps ten behoeve van medische onderzoeken is niet nieuw. Vorig jaar lanceerden NeLL en het LUMC samen ‘Mijn hart telt’, een slimme app waarmee de initiatiefnemers op een slimme manier relaties willen leggen tussen beweging, levensstijl en hart- en vaatziekten. Deelnemers die aan dit onderzoek meedoen worden, net als bij de One Health Travel app, gevraagd om korte vragenlijsten in te vullen. In dat geval niet over muggen en teken, maar over hun levensstijl.