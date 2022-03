Het einde van ISDN heeft nauwelijks nog impact op de zorg

De fax was vele jaren een van de meestgebruikte communicatiemiddelen in de zorg. Voor het versturen van recepten, uitslagen, verwijzingen etc. Om ervoor te zorgen dat de ontmanteling van ISDN zorginstellingen en -organisaties niet in de problemen brengt, zijn VZVZ, RSO Nederland en Zorgverzekeraars Nederland vorig jaar gestart met Faexit. Dit project ondersteunt zorginstellingen en -organisaties bij het zoeken en implementeren van een (digitaal) alternatief.

Uit een onderzoek van Faexit onder ruim 50 bedrijven in de zorg bleek dat medio 2021 de fax nog door bijna driekwart van hen gebruikt werd. Daarom wil Faexit nu, enkele weken voor 1 april, nogmaals inventariseren hoe het gesteld is met het gebruik van ISDN-diensten in de zorg.

ISDN stopt definitief op 1 april

Omdat de deadline van 1 april rap nadert heeft Faexit daarvoor een speciale vragenlijst opgesteld. Daaruit moet blijken welke impact het definitieve einde van de ISDN dienstverlening na die datum nog op de zorg heeft. “We gaan ervan uit dat de meeste zorgpartijen wel over zijn gestapt naar een ander communicatiesysteem, maar we weten het niet zeker”, zegt Merijn Mulders, senior adviseur advies en innovatie bij VZVZ.

In de periode die nu volgt, tot en met 2024 wil Faexit zorginstellingen die nu nog gebruik maken van ISDN ondersteunen met de transitie van het vervangen van de fax voor een veilig digitaal alternatief voor uitwisseling van patiëntinformatie. Feit is echter dat ISDN vanaf 1 april al niet meer zal werken.

KPN verwacht geen problemen

Wij deden daarom deze week navraag bij KPN, de ISDN dienstverlener in Nederland, om te achterhalen hoe groot die impact al dan niet is. Het korte antwoord op die vraag is: niet groot. Dat blijkt uit een gesprek dat wij hadden met de provider. Ellen van Heerwaarden, woordvoerder van KPN, gaf in het gesprek aan dat uit navraag bij accountmanagers van de provider die zich focussen op de zorg blijkt dat er op dit moment geen zorginstellingen bekend zijn bij wie de afsluiting van de laatste ISDN diensten tot problemen zullen leiden.

“Maar, mochten er onverhoopt toch nog zorginstellingen zijn die ISDN gebruiken, bijvoorbeeld voor faxverkeer, en die niet zeker weten of zij vanaf 1 april in de problemen komen, dan kunnen zij altijd contact opnemen met ons”, aldus Van Heerwaarden. Naar aanleiding van ons gesprek met KPN heeft de provider een uitgebreide reactie inzake het beëindigen van de (laatste) ISDN-diensten gegeven.

Het einde van ISDN

In 2018 heeft KPN Wholesale aangekondigd dat er per 1 oktober 2021 een einde komt aan ISDN 15, 20 en 30 ofte wel ISDN hoogcapacitair (ISDN HC). Eind 2020 is deze einddatum, mede vanwege de coronamaatregelen, met een half jaar uitgesteld naar 1 april 2022. Hierdoor hebben eindgebruikers nog een half jaar extra de tijd gekregen om zich voor te bereiden op het einde van ISDN. De meest gebruikte vorm van ISDN, 1 en 2 is reeds 1 april 2020 uitgezet en dit is vrijwel probleemloos verlopen.

ISDN HC is een dienst uit de jaren ’90 speciaal voor de zakelijke markt en stelt klanten in staat om bijvoorbeeld gelijktijdig 30 telefoongesprekken te voeren. Ook maakten alarmcentrales, pinautomaten, bruggen en flitspalen gebruik van ISDN-lijnen. KPN Wholesale en KPN zakelijke markt hebben de afgelopen jaren al hun klanten op meerdere momenten geïnformeerd over het stoppen van ISDN. Als we stoppen met een dienst, doen we dat heel zorgvuldig en nemen we op allerlei manieren contact op met onze klanten om ze te informeren en ook te helpen met de overstap naar toekomstvaste technologie zoals glasvezel. Zo zijn onze klanten ook weer in staat hun eigen klanten van dienst te zijn met de nieuwste technologie.

In de blessuretijd

We zitten nu in de laatste fase richting 1 april, zeg maar de blessuretijd, en we zien dat het overgrote deel van onze klanten de overstap al heeft gemaakt. Maar het venijn zit hem vaak in de staart en daarom zetten we ook in de laatste weken alles op alles om de laatste klanten die nog gebruik maken van deze verouderde techniek te helpen. Voor sommige klanten betekent dit dat zij de overstap maken naar nieuwe technologie, voor anderen geldt misschien dat zij er voor kiezen te stoppen met hun dienstverlening (gebaseerd op ISDN) richting hun klanten.

Wij hebben contact met heel veel zorginstellingen. Zij gebruikten ISDN 15/20/30 voornamelijk voor bellen (15/20/30 gesprekken tegelijk voeren). Daar hebben we ook hele goede alternatieven voor zoals voip (internetbellen). Langer geleden hebben we dus ISDN 1 en 2 uitgezet. Die dienst werd veel gebruikt voor faxen. Daar zijn klanten destijds ook overgestapt op voip en soms plaatsten we een converter om de switch tussen oud en nieuw te maken.

Bij twijfel: neem contact op

Uiteraard is het verstandig dat zorginstellingen die er nu nog niet zeker van zijn of er binnen hun muren nog ISDN-diensten gebruikt worden voor de communicatie, dit zo snel mogelijk controleren. Dat kan natuurlijk via de vragenlijst van Faexit.

Echter, gezien de korte periode die nog rest tot 1 april, is het wellicht verstandiger om in dat gevel direct contact op te nemen met KPN. Dat kan via de reguliere zakelijke kanalen (0800-0403) of rechstreeks via uw accountmanager bij KPN.