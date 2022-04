Hightech primeur voor Oogziekenhuis Rotterdam

Het Oogziekenhuis Rotterdam heeft een nieuwe EVA NEXUS. Het ziekenhuis werkt al met de voorganger van deze machine, maar verwacht veel van de extra’s die het nieuwe apparaat biedt. Ergonomische verbeteringen en een meer gebruiksvriendelijke bediening zorgen ervoor dat chirurgen en medisch personeel makkelijker, sneller en efficiënter kunnen opereren.

Koorosh Faridpooya, vitreoretinaal chirurg bij Het Oogziekenhuis: “Ik ben vooral benieuwd naar de toevoeging van een micro-injection systeem. Het gaat om een fijne pomp in de machine, waardoor we tijdens een operatie heel precies een kleine dosis vloeistof kunnen injecteren. Dit is vooral voor onze gentherapie-patiënten belangrijk. Het is mooi om te ontdekken wat dit voor de patiënt aan voordelen oplevert.”

Mini canules voor oogziekenhuis

Een toegevoegd nieuw Smart IOP-systeem zorgt ervoor dat de oogdruk tijdens de operatie stabieler is. De oogarts heeft daarmee meer controle gedurende de operatie. Tevens zijn de canules – de mini-buisjes die toegang bieden tot de binnenkant van het oog – sterk verbeterd doordat ze opnieuw zijn ontworpen en zijn voorzien van nieuwe coating en nieuwe technologie. Verwacht wordt dat een wond hierdoor een kleinere kans heeft op lekkage en dat VR-chirurgen na de operatie wellicht niet altijd hoeven te hechten. Dit laatste versnelt het herstel van het oog en vermindert het ongemak van een ‘droog oog gevoel’ dat patiënten na een operatie kunnen ervaren.

Oogheelkunde & AI

De ontwikkelingen binnen de oogheelkunde gaan snel zoals de state of the art machine in Rotterdam bewijst. Interessant is óók dat er steeds meer mogelijkheden zijn voor oogartsen om AI in te zetten. Een mooi voorbeeld zijn de Specialisten van de TTSH oogkliniek in Singapore die samen met wetenschappers van de Nayang Technological University (NTU), een nieuwe methode hebben ontwikkeld voor de diagnose van glaucoom.



Zij maken gebruik van AI bij het analyseren van fundusfoto’s. Met behulp van AI-algoritmen kunnen oogzenuwen met glaucoom onderscheiden worden van gezonde oogzenuwen. De nieuwe methode wordt in de praktijk al toegepast en blijkt voor 97 procent nauwkeurig.