Hightech tool herkent autisme bij kinderen  

De wereld van technologie en de kennis omtrent autisme evolueert snel. Er zijn inmiddels meerdere apps en hulpmiddelen ontwikkeld om mensen met autisme en hun omgeving te ondersteunen. Een technologische manier om de diagnose van autisme te versnellen is echter zonder meer baanbrekend.

Geavanceerde eye-tracking

EarliPoint Evaluatie, ontwikkeld door EarliTec Diagnostics, maakt gebruik van een tablet en geavanceerde eye-tracking technologie om sociale interactiescènes te laten zien aan kinderen tussen 16 en 30 maanden oud. Deze gegevens worden vervolgens geanalyseerd in vergelijking met verwachte leeftijdsreferenties, waardoor zorgverleners een objectieve en snelle beoordeling kunnen krijgen van de mogelijke aanwezigheid van autisme. Tevens krijgen ze op deze manier snel zicht op het niveau van het kind wat betreft sociale interactie en verbale vaardigheden.

Hoewel er al veel technologische vooruitgang is geweest om mensen met autisme te ondersteunen, zoals apps die emotieherkenning bevorderen en stress verminderen, markeert de EarliPoint Evaluatie een unieke stap voorwaarts in het diagnostisch proces. Het vermogen om deze stoornis vroegtijdig vast te stellen, kan deuren openen naar vroegere interventies die de levenskwaliteit van betreffende kinderen mogelijk aanzienlijk verbeteren.

Autisme eerder herkennen

De ontwikkeling van EarliPoint’s technologie begon meer dan een decennium geleden. Dankzij steun van organisaties, zoals The Marcus Foundation en de Georgia Research Alliance, heeft deze tool nu het potentieel heeft om een kritisch ontwikkelingsvenster te bieden voor kinderen met autisme. Tom Ressemann, CEO van EarliTec, benadrukt dat de efficiëntie van EarliPoint Evaluatie de wachtlijsten voor diagnostische afspraken kan verkorten en ouders sneller duidelijkheid kan geven over de gezondheid van hun kind.

De impact van autisme is aanzienlijk, met 1 op de 36 kinderen die door de aandoening worden beïnvloed. Vroege diagnose is van cruciaal belang, maar in de VS vindt de gemiddelde diagnose pas plaats op 4-5 jarige leeftijd, wat vertraging kan veroorzaken in de toegang tot noodzakelijke behandelingen. De tool EarliPoint Evaluatie belooft een significante bijdrage te leveren aan het vroeg identificeren van autisme en het verlenen van de juiste ondersteuning op het juiste moment ofwel passende zorg!