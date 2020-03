HIMSS 2020 afgelast wegens coronavirus

Hal Wolf, president en CEO van HIMSS, stelt dat het besluit is genomen op basis van voortschrijdend inzicht. Verder is er overleg geweest met een extern adviespanel van medische professionals. Wolf benadrukt dat alle bekende feiten uitgebreid onder de loep genomen zijn en dat het niet acceptabel is om de verwachte grote groepen bezoekers uit zoveel landen wereldwijd op één locatie in Orlando, Florida bij elkaar te brengen. Momenteel zijn er in circa 80 landen besmettingen geconstateerd met het coronavirus, ook wel aangeduid als COVID-19.

Extra risico voor medische sector

Er is volgens Wolf nadrukkelijk gekeken naar het extra risico dat bestaat wanneer zoveel mensen uit de medische sector en medische wetenschap dagenlang bij elkaar zijn. Verspreiding van het virus onder deze groep uit een sector die cruciaal is voor de behandeling en aanpak van het virus, zou een disproportionele impact hebben op de zorgsector. Het is voor de eerste keer in 58 jaar dat het evenement afgelast wordt. ‘Dit is echter nodig om de gezondheid en veiligheid van de mondiale HIMSS-gemeenschap, werknemers en inwoners van Orlando te verzekeren’, aldus de mededeling op de website van HIMSS.

Alle standhouders en deelnemers aan de conferentie krijgen nog nadere informatie over wat er gaat gebeuren met de gesloten contracten en de registraties. Volgens de FAQ-pagina is niet eerder besloten tot afgelasten van de conferentie omdat pas de afgelopen 24 uur duidelijk werd dat door nieuwe omstandigheden de impact van het virus niet langer goed in te schatten was. Het is onwaarschijnlijk dat de conferentie naar een latere datum dit jaar verplaatst wordt. Ook zijn er nog geen plannen om (een deel van) de presentaties digitaal aan te bieden, bijvoorbeeld via live streaming.

Het is nog niet bekend wat er gaat gebeuren met HIMSS Europe, dat van 26-28 mei in Helsinki, Finland moet plaatsvinden.

Lees hier het bericht op de website van HIMSS.