HMC: Centrale beeldbank belangrijke innovatie

Beelden spelen een steeds grotere rol in de medische wereld. “Van een achterstandspositie staan we nu in een keer op kop in Nederland”, zegt Robin Hoogduin, CIO van HMC. Veel medische apparaten leggen belangrijke info vast over patiënten. Denk aan echo’s, longfunctieonderzoeken, onderzoeken bij cardiologie of foto’s die gewoon met een fotocamera worden gemaakt. Al die beelden worden nu dus automatisch naar de beeldbank gestuurd waardoor deze gegevens op eenvoudige wijze vanuit het EPD kunnen worden benaderd.

Met digitalisering personeelstekort te lijf

Het afgelopen jaar is bij HMC bijna alle medische apparatuur gekoppeld aan de nieuwe centrale beeldbank. Het is een haast militaire operatie geweest van indrukwekkende proporties. Eric van Egmond stuurde het team aan dat het CMB heeft ingevoerd. Zo’n 150 tot 200 apparaten werden door dit team aangesloten, afdeling voor afdeling.



CIO Hoogduin geeft aan dat de beeldbank niet alleen zorgt voor kwalitatiever verbetering maar ook bijdraagt aan het verminderen van de werkdruk. “Het tekort aan personeel in de zorg gaat de komende jaren niet meer weg en misschien wel nooit meer. We hebben dus slimme digitale oplossingen zoals dit systeem nodig om het personeelstekort te lijf te gaan.”

Tijdsbesparing én minder fouten

De centrale beeldbank bespaart zorgmedewerkers flink wat administratie, waardoor ze meer tijd overhouden voor de patiënt. Dat de beelden vanaf de camera’s automatisch in de beeldbank komen, zorgt onder meer voor aanzienlijk minder werkdruk bij doktersassistenten want er hoeft niks meer afgedrukt of overgeheveld te worden. Het systeem bespaart dus simpelweg tijd en voorkomt fouten. Onder andere op de afdeling dermatologie, waar beelden uitermate belangrijk zijn, blijkt de winst die het nieuwe systeem oplevert opvallend groot.

Beeldbank grote stap voorwaarts

CMIO Den Hollander benadrukt dat HMC hiermee een grote stap voorwaarts heeft gemaakt. “Het is handig voor de patiënt als hij of zij bijvoorbeeld beelden aan de huisarts wil laten zien. Met het nieuwe systeem voldoet het ziekenhuis ook in één keer aan nieuwe regels die eisen dat patiënten hun medische gegevens moeten kunnen inzien waarbij expliciet ook de foto’s en grafieken van metingen horen.”

De vele tienduizenden beelden die het ziekenhuis elk jaar produceert, belanden nu automatisch in een en dezelfde beeldbank. Al die handelingen die voorheen nodig waren zijn overbodig geworden. Het systeem kan ook worden gekoppeld met een landelijke netwerk om beelden met andere zorgverleners te delen (Twiin).