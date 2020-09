Hololens 2 helpt dwarslaesie patiënten bij revalidatie

Om te bepalen hoe de informatiemodule en beweeggames er moeten gaan uitzien en welke functies nodig zijn, zijn binnen het project twee Hololens 2 brillen aangeschaft. Die zijn vervolgens door meerdere dwarslaesie patiënten en revalidatiemedewerkers getest. De ervaringen, inzichten en ideeën die daaruit naar voren komen vormen de basis voor de ontwikkeling van de 3D-informatiemodule en 3D-beweeggames.

3D-beweeggames in Hololens 2

De 3D-beweeggames die ontwikkeld worden zijn bedoeld voor mensen in de rolstoel, met of zonder goede arm- en handfunctie. Het doel van de 3D-informatiemodule is uitleg geven over wat een dwarslaesie precies is.

Zowel de 3D-informatiemodule als de 3D-beweeggames worden in de Mixed Reality bril geïnstalleerd. Wanneer een dwarslaesie patiënt de bril opzet worden in de ruimte waar hij zich bevind hologrammen geprojecteerd. De onderzoekers hopen dat de visuele beweeggames die zo gecreëerd worden de revalidatie en training van de patiënt ten goede komen.

De eerste medewerkers en dwarslaesie patiënten die de Hololens 2 geprobeerd hebben, zijn enthousiast.

De komende periode wordt volop doorgewerkt aan de ontwikkeling van de beweeggames en informatiemodule en het testen van de hologrammen en Hololens 2. De ervaringen en bevindingen zullen regelmatig met het projectteam gedeeld en besproken worden om de eerste ontwerpen verder te beoordelen en finetunen.

Multidisciplinaire projectgroep

De ‘Dwarslaesie in beweging met hologrammen’ projectgroep bestaat uit een multidisciplinair team. In het team zitten een revalidatiearts, een revalidatiearts in opleiding, een fysiotherapeut, een ergotherapeut, en daarnaast twee ex-revalidanten. Voor de technische ontwikkeling van de 3D-beweeggames en informatiemodule wordt samengewerkt met de designers en programmeurs van HoloMoves. Zij werken inmiddels aan de eerste ontwerpen van de 3D-software.

Nederland telt zo’n 12.000 mensen met een dwarslaesie. Bij deze patiënten zijn de spieren grotendeels verlamd. Trainen en zoveel mogelijk bewegen is van cruciaal belang om de kans op complicaties te verminderen en zelfstandigheid te bevorderen. Met de hologrammen en Hololens Mixed Reality bril werkt de projectgroep samen met revalidanten aan een stimulerende en vernieuwende vorm van revalidatie om dwarslaesie patiënten meer in beweging te brengen.

De eerste onderzoeken naar het inzetten van VR voor het trainen van dwarslaesie patiënten werd al in 2014 uitgevoerd in de VS en Brazilië. Daarbij werd gebruik gemaakt van VR-omgeving waarin een patiënt zit en hij via hersensignalen een virtuele avatar aanstuurde. Dat leidde er volgens de resultaten van dat onderzoek toe dat alle deelnemende patiënten na een jaar een verbetering op het gebied van pijnherkenning, aanrakingen en het vermogen om het eigen lichaam waar te nemen.