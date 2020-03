Honderden deelnemers voor ‘Hack Corona!’

De coronacrisis zorgt voor een toenemende druk op zorgpersoneel. Daarnaast ontstaan door de pandemie en de getroffen maatregelen ook legio andere, complexe, problemen. Dutch Hacking Health en de EBU willen deze problemen met de online hackathon te lijf gaan.

De inschrijving voor de hackathon startte op 17 maart. Binnen 48 uur hadden zich al 300 deelnemers aangemeld en waren er 20 problemen ingediend. De deelnemende hackers komen zowel uit private als publieke organisaties en hebben verschillende expertises. Het online platform waarbinnen ze samenwerken is in korte tijd, met hulp van Cisco, opgezet.

Cisco is een van de steeds groter wordende groep tech-giganten die door middel van het beschikbaar stellen van diensten en middelen een substantiële bijdrage wil leveren aan de aanpak van de corona-crisis.

Ondersteuning zorgpersoneel

De thema’s die gedurende de hackathon aangepakt worden, hebben allemaal betrekking op het ondersteunen en ontlasten van zorgpersoneel. Dat kan rechtstreeks, maar ook op verschillende andere manieren. Zoals initiatieven die kunnen leiden tot werk-naar-werk transities. Bijvoorbeeld het inzetten van ex-zorg-professionals en ondersteuning door vrijwilligers.

De teams werken aan oplossingen voor diverse problemen. Denk aan het tekort aan mondkapjes, het verbeteren van de triage en traceren van besmettingen. Maar ook de psychologische ondersteuning van professionals die in de frontlinie van de crisis werken. De teams worden ondersteund door coaches en experts uit binnen- en buitenland die zich daarvoor vrijwillig beschikbaar stellen.

Hack corona voor #flattenthecurve

Het uiteindelijke doel van Hack Corona! is een bijdrage te leveren aan #flattenthecurve. Daarvoor wordt denk- en doekracht uit verschillende regio’s verzameld waarmee in korte tijd uitvoerbare oplossingen kunnen worden bedacht en gerealiseerd. Daarbij wordt ingezet op concrete oplossingen die de deelnemers na de hackathon in hun eigen werkomgeving kunnen doorontwikkelen. Daarbij kunnen ze dan de ondersteuning krijgen van het netwerk van de hackathon.

Meer informatie over Hack Corona! is te vinden op de website van Dutch Hacking Health of via Ramses de Groot van Human Capital Agenda.