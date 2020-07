Hospital control center geeft Noordwest meer inzicht

In het HCC is op elk moment van de dag actuele data beschikbaar over de drukte op alle locaties van Noordwest. Zo krijgt de organisatie inzicht in hoe druk het is op de spoedeisende hulp, of de planning op de operatiekamers loopt zoals verwacht of hoeveel bedden bezet zijn op de verpleegafdelingen. Omdat de instroom, doorstroom en uitstroom gemonitord wordt, kunnen processen bijgestuurd worden wanneer nodig.

Hospital control center laat vooruit kijken

Behalve het monitoren van de actuele situatie kan er in het Hospital control center vooruit gekeken worden. Er is onder andere inzicht in de OK-programma’s, de capaciteit op de verpleegafdelingen, personele inzet en wachtlijsten. Knelpunten worden zo vroegtijdig gesignaleerd, wat het oplossen ervan vereenvoudigd. Dat biedt een aantal voordelen, zoals minder afzeggingen van geplande operaties of poliklinische afspraken en minder pieken en dalen in de werkdruk.

In HCC komen dagelijks medisch specialisten, managers en verpleegkundigen langs om het gesprek met elkaar aan te gaan. Deze interactie met elkaar, allemaal kijkend naar dezelfde data, helpt Noordwest om een gezamenlijke richting te bepalen. Door deze manier van werken kunnen we de zorg nog beter afstemmen op de vraag van de patiënten, waardoor de patiënt zo snel mogelijk weer naar huis kan om in de eigen vertrouwde omgeving verder te herstellen.

HCC in Amphia

Het Rijnstate Ziekenhuis in Arnhem heeft deze week een Virtueel Zorgcentrum geopend waarin via een dashboard continu de capaciteit van het ziekenhuis gemonitord wordt. Indien nodig kan daar direct op gereageerd en gehandeld worden. De coronacrisis heeft ervoor gezorgd dat het Virtueel Zorgcentrum eerder van start gegaan is dan oorspronkelijk gepland was

Het Amphia Ziekenhuis in Breda werkt sinds mei 2019 met een Hospital Control Center, volgens het ziekenhuis vergelijkbaar met de luchtverkeersleiding in de verkeerstoren van Schiphol. Met het HCC wil het Amphia een dubbele zorgproblematiek aanpakken: vergrijzing van de bevolking, krimp van de beroepsbevolking. Beter inzicht in alle capaciteit moest helpen de zorg voor patiënten beter te plannen en vooraf meer inzicht te geven in wat er aan zorgvraag aan zit te komen.

Inzicht via dashboard

Daarnaast hebben meerdere ziekenhuizen tijdens de coronacrisis dashboards in gebruik genomen om meer inzicht te krijgen in hun capaciteit. Al in maart nam het Albert Schweitzer Ziekenhuis een ‘Covid-Dashboard’ in gebruik voor inzicht in actuele, real-time, informatie over de beschikbaarheid van IC-bedden, beademingsapparatuur en beschermingsmiddelen. Het dashboard werd tijdens de crisis door het coronateam dagelijks gebruikt voor het bespreken van de actuele situatie en het bepalen van vervolgacties.

Het Isala ziekenhuis in Zwolle zette een met het ASZ vergelijkbaar dashboard in. De Treant Zorggroep gebruiktetijdens de coronacrisis een Covid-19 dashboard gebruikte om eigen en landelijke data over corona overzichtelijk te bundelen.

