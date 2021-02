Hugo de Jonge bezoekt hoogvolumelab Hudson

Het Hudsonlab richt zich in eerste instantie op het analyseren van PCR tests afkomstig van de teststraten van de GGD’en in het hele land, op de publieke gezondheidszorg dus. Afhankelijk van de benodigde capaciteit en de actuele testbehoefte, zal het laboratorium daarnaast in de toekomst ook voor andere doelen en doelgroepen worden ingezet.

Blij met hoogvolumelab

Minister De Jonge is blij met de komst van het nieuwe hoogvolumelab: “Mede dankzij uitbreidingen als deze beschikken we nu ook in Nederland over voldoende grote moleculaire laboratoria om in geval van een pandemie grootschalig en snel te testen. Dat is belangrijk om adequaat de verspreiding van het virus in beeld te brengen en daar waar het virus oplaait, gericht in te kunnen grijpen.”

Met het ministerie van VWS en de landelijke GGD zijn afspraken gemaakt over de afname van PCR-analyses. Daarnaast wordt samen met het ministerie en ketenpartners verkend welke functies het laboratorium op de langere termijn kan vervullen. Te denken valt aan opschalingslaboratorium bij toekomstige pandemieën en aan moleculair laboratorium voor de eerste en tweedelijnszorg. Unilabs Nederland wil het Hudsonlab door ontwikkelen tot internationaal moleculair kenniscentrum.

Koerswijziging met testcapaciteit

De Jonge kwam in de zomer van 2020 met een koerswijziging op het gebied van testcapaciteit. Tot dan waren de overal in het land ingerichte teststraten van de regionale GGD’en aangewezen op een veelheid van kleinere laboratoria in en buiten ziekenhuizen. Plus enkele grotere labs in Duitsland en België. Sinds de zomer zette de minister in op het inrichten van 19 zogenoemde hoog volume laboratoria verspreid over het land.

Eén ervan was het nieuwe moleculaire Hudson coronalab van diagnostisch centrum Saltro in Utrecht. Het EDC (eerstelijns diagnostisch centrum) richtte op verzoek van de minister in recordtijd een grootschalig lab met alles erop en eraan in op steenworp afstand van het bestaande laboratorium in Overvecht. Het megalab is sinds begin december 2020 operationeel en kan als het moet maar liefst 30.000 tests per etmaal aan.

Over Unilabs

Unilabs, een toonaangevende Europese leverancier van diagnostische diensten, rondde afgelopen september de overname af van de Nederlandse branchegenoot Saltro. De overname betekent voor Unilabs een substantiële uitbreiding op de Nederlandse markt. Op dit moment levert Medlon, ook onderdeel van Unilabs, de medische diagnostiek in het oosten van het land. De overname van Saltro (inmiddels Unilabs Nederland) maakte Unilabs een van de grootste en meest uitgebreide leverancier van diagnostische diensten in Nederland.