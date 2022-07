Huidscan kan huidkanker diagnose versnellen

Om te controleren of een verdacht plekje op de huid het gevolg is van (beginnende) huidkanker wordt doorgaans een biopt genomen. Voor de patiënt is dat geen al te prettige, want pijnlijke, belevenis. Daarbij komt dat het ook relatief lang duurt voordat de uitslag bekend is. In de tussentijd verblijft de patiënt in onzekerheid. Het ontwikkelen van een nieuwe, snellere, methode is dus gewenst. Zeker ook omdat steeds meer mensen, een op de vijf, met huidkanker te maken krijgt. Met behulp van optische coherentietomografie (OCT), een huidscan, worden deze twee nadelen in een klap opgelost.

Mobiele optische huidscan

Dat blijkt uit onderzoek van het Maastricht UMC+ en het Catharina Ziekenhuis. Bijkomend voordeel is dat de methode uiteindelijk ook voor een besparing op de zorgkosten kan zorgen. Deels omdat de nieuwe technologie voor de diagnose minder tijd, en geld, kost. Maar daarnaast ook omdat een snellere, eerdere, diagnose ook ervoor kan zorgen dat de patiënt minder intensief behandeld hoeft te worden.

Aan het onderzoek van de twee ziekenhuizen namen meer dan 500 patiënten deel bij wie een verdacht plekje op de huid geconstateerd was. Bij de helft van hen werd huidweefsel afgenomen, volgens de ‘oude’ methode. Van de overige deelnemers werden de verdachte huidplekjes onderzocht met een mobiel scanapparaat. Ter controle werd voor het onderzoek daarna ook nog een biopt genomen.

85 procent effectief

Het onderzoek toonde aan dat de huidscan werkt. Ruim 85 procent van de basaalcelcarcinomen die middels een biopt bij de ‘gescande’ groep ontdekt werden, waren ook al door de huidscan gediagnosticeerd. “Dat is een hoog percentage. Dat betekent dat er een belangrijke stap richting patiëntvriendelijkere én goedkopere huidkankerzorg is gezet”, vertelt dermatoloog Sharon Dodemont van het Catharina Ziekenhuis.

Met deze resultaten kunnen de onderzoekers nu gaan werken aan de voorwaarden en protocollen die nodig zijn om de (mobiele) huidscan breed uit te rollen naar de praktijk. De verwachting is echter wel dat het nog enkele jaren duurt voordat het zover is. Daarvoor moet nog het nodige werk, en vervolgonderzoeken, uitgevoerd worden. “Maar, we hebben met dit onderzoek en de resultaten een cruciale stap gezet”, besluit Dodemont.

De huidscan methode zoals die door de twee ziekenhuizen ontwikkeld is, moet niet verward worden met de verschillende huidscan apps voor smartphones. Die zijn puur bedoeld om een indicatie te geven of iemand wellicht beter even naar de huisarts of dermatoloog kan gaan. Deze apps presteren overigens maar matig, zo bleek naar aanleiding van een onderzoek door de Consumentenbond in 2020.