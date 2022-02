Huis- en bedrijfsartsen vinden elkaar nog niet via app Patiëntoverleg

Huisartsen en bedrijfsartsen willen al langer meer met elkaar samenwerken om werknemers met gezondheidsproblemen te begeleiden en te behandelen. Maar huisartsen kunnen de bedrijfsartsen vaak moeilijk vinden en bereiken. Om het contact tussen hen te verbeteren, werd in 2019 Patiëntoverleg uitgebreid, als onderdeel binnen het online platform ZorgDomein.

Patiëntoverleg werd in 2017 na een pilot landelijk ingevoerd. De meeste huisartsen maken al gebruik van app-ontwikkelaar ZorgDomein om hun patiënten door te verwijzen naar bijvoorbeeld specialisten. Onder bedrijfsartsen is dit minder, ongeveer de helft is aangesloten bij Zorgdomein.

Doel van de messaging-dienst is onder meer om het contact tussen partijen zoals huisartsen en bedrijfsartsen via een simpele chatfunctie makkelijker te maken, waardoor zieke werknemers beter begeleid kunnen worden. In plaats van via deze chatfunctie vindt het meeste contact nog schriftelijk of telefonisch plaats, zo blijkt uit de RIVM-studie.

Samenwerking verbeteren

Toch geven de meeste ondervraagde huisartsen en bedrijfsartsen aan dat ze Patiëntoverleg wel degelijk willen gebruiken. Ze zien het als oplossing om de samenwerking te verbeteren. De ondervraagde huisartsen en bedrijfsartsen stellen voor hen er regelmatig aan te herinneren dat Patiëntoverleg bestaat en welke voordelen de app heeft. Dat kan bijvoorbeeld via vaktijdschriften of nascholing. Ook lijkt men tijd nodig te hebben om het gebruik ervan een onderdeel van hun werkwijze te laten worden.

Omdat de app zo weinig is gebruikt, stelt het RIVM dat het niet kan adviseren over verbeteringen. Ook kan met dit onderzoek geen uitspraak gedaan worden of de app daadwerkelijk helpt om zieke werknemers beter te begeleiden.

Beveiligd overleg

In mei 2017 werd messengerdienst ZorgDomein Patiëntoverleg voor beveiligd overleg landelijk ingevoerd na een pilot in Rotterdam en Nijmegen. ZorgDomein richtte zich in eerste instantie op tweedelijns verwijzingen. Later werd ZorgDomein Lokaal ingevoerd voor de eerstelijnszorg. De meest actieve gebruikers bevinden zich ook in de eerstelijnszorg. Het gaat veelal om huisartsen, maar ook verloskundigen, paramedici en GGZ-vrijgevestigden.

Patiëntoverleg is kosteloos te gebruiken door onder meer huisartsen, specialisten, apothekers en andere geregistreerde zorgverleners. Zij overleggen en delen met de dienst veilig informatie over patiënten. Voordeel voor huisartsen is verder dat zij relevante informatie eenvoudig kunnen terugschrijven naar hun patiëntdossier/HIS. Halverwege 2018 telde de dienst zo’n 40.000 gebruikers.