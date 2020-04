Huisartsen gaan niet-geteste COVID-19 patiënten registreren

Huisartsen kunnen binnen het platform nu ook melding maken van niet-geteste COVID-19 patiënten die de afgelopen weken aan de ziekte overleden zijn. Daarbij gaat het dus om sterfgevallen van patiënten die niet in het ziekenhuis beland zijn.

Niet-geteste COVID-19 patiënten

Het betreft daarbij vaak ook om patiënten die niet getest zijn op aanwezigheid van het coronavirus. Op basis van de inmiddels bekende symptomen kan de diagnose COVID-19 echter door de (huis)arts met een aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid gesteld worden. Het Consortium Huisartsengeneeskunde verwacht in de week van 20 april de eerste landelijke resultaten te kunnen delen.

Al vanaf het begin van de corona pandemie is duidelijk dat de statistieken over het aantal geïnfecteerde en overleden COVID-19 patiënten maar een deel van het totaal weergeven. In de statistieken van het RIVM staan alleen de positief geteste patiënten.

Het Platform ZorgDomein wordt momenteel al door meer dan 90 procent van de huisartsen gebruikt voor beveiligde gegevensuitwisseling zoals het sturen van verwijsbrieven naar ziekenhuizen. Onlangs maakte ZorgDomein bekend dat in de eerste weken van de coronacrisis al 450.000 verwijzingen voor reguliere behandelingen uitgesteld waren.

Statistieken RIVM aanvullen

“Huisartsen leveren, samen met de thuiszorg en mantelzorgers, vaak palliatieve zorg voor deze patiënten”, zegt Jochen Cals, huisarts en hoogleraar aan de vakgroep Huisartsgeneeskunde van de Universiteit Maastricht en lid van het Consortium Huisartsgeneeskunde.

“Het Consortium wil die RIVM-cijfers aanvullen, en de rol van de huisarts in de corona pandemie goed belichten. Elke huisartsenpraktijk heeft nu een eigen lijstje, die moeten we als beroepsgroep samenbrengen. We hebben ZorgDomein gevraagd of zij hierin kunnen ondersteunen door de mogelijkheid van een speciale melding in haar platform op te nemen. Vrijwel elke huisarts werkt dagelijks meerdere malen met dat systeem. Melding maken duurt slechts 1 minuut”, zo vult Cals aan.

“Wij zien het belang van het onderzoek dat het Consortium Huisartsgeneeskunde wil uitvoeren en de waarde die de inzet van ZorgDomein hierin kan hebben. Vandaar dat we direct een team beschikbaar hebben gesteld om de informatieverzameling voor het onderzoek mogelijk te maken”, aldus CEO Dick Gorris van ZorgDomein.