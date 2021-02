Huisartsen, Tjongerschans voeren digitaal meedenkconsult in

De huisarts blijft bij het digitaal meedenkconsult hoofdbehandelaar en de zorg gaat niet ten koste van het eigen risico van de patiënt, aldus het Tjongerschans ziekenhuis. Jeanine Zwartsenburg, huisarts en voorzitter van artsencoöperatie Tjongerzorg is een van de initiatiefnemers van het meedenkconsult: “Als huisarts heb ik soms vragen aan de specialist zonder dat ik de patiënt moet of wil verwijzen. Dan belde ik of faxte ik een bericht. Nu hebben we sinds enige weken de kans om dit te verpakken in een meedenkconsult! Een prachtige ontwikkeling, passend in ons digitale tijdperk en meer dan ooit nu door corona-problematiek een kans om goede (nieuwe) zorg te bieden.”

Het meedenkconsult geeft de huisarts de kans om een vraag te stellen aan de specialist zonder deze op ongepaste momenten ‘lastig te vallen’. De huisarts kan rustig en gedocumenteerd de vraag voorbereiden en meteen vraag en antwoord in het dossier van de patiënt vastleggen, vertelt Zwartsenburg. Jeanine: “Een elegante en gemakkelijke werkwijze om betere zorg in de eerste lijn te bieden zonder extra tijdsinvestering. Voor de specialist is het een manier van kennis delen en antwoord geven op een moment dat dat past omdat er gereserveerde tijd voor is. Een goede omschrijving van het probleem en een heldere vraagstelling van de huisarts en tijd om over het antwoord na te denken.”

Meedenkconsult breed aangeboden

Bijna alle specialisten uit het ziekenhuis bieden het meedenkconsult al aan. Ria Wesche, internist in Tjongerschans, heeft al een aantal meedenkconsulten gedaan: “Onze eerste ervaringen zijn positief. We kunnen op een moment wanneer het ons goed uitkomt, meedenken met de huisarts. Dit werkt prettig en geeft geen verstoring in de spreekuren, zodat alle patiënten de zorg krijgen die ze nodig hebben. Thuis of in het ziekenhuis.”

Met name de patiënt wordt hier geholpen, benadrukt Zwartsenburg: geen aanspraak op het eigen risico, geen onnodig bezoek aan het ziekenhuis, wel altijd de kans op deskundig advies met zelfs de visie van de medisch specialist erachter als de huisarts het niet helemaal weet. “Een prachtig voorbeeld van de juiste zorg op de juiste plek en gebruik maken van de digitale mogelijkheden.”

Groeiende populariteit meedenkconsult

Het digitale meedenkconsult wordt steeds populairder. Huisartsen en medisch specialisten van het MLC werken sinds september 2020 samen via het digitale meedenkconsult. De consulten zijn ontwikkeld in samenwerking met zorgverzekeraar De Friesland. Sinds het voorjaar van 2020 kunnen huisartsen in de regio Hoogeveen-Emmen-Stadskanaal digitaal de medisch specialisten van Treant Zorggroep consulteren. Vanwege de uitbraak van het coronavirus is de invoering versneld mogelijk gemaakt. Huisartsenzorg Drenthe (HZD), de Groninger Huisartsen Coöperatie (GHC), Treant Zorggroep, softwareleverancier Topicus en zorgverzekeraars Zilveren Kruis en Menzis waren bij het initiatief betrokken.

Menzis heeft eerder al samengewerkt met de Groninger Huisartsen Coöperatie (GHC) en het Martini Ziekenhuis voor het meedenkconsult. De leden van de Groninger Huisartsen Coöperatie (GHC) en het Martini Ziekenhuis zijn in april 2019 na een proef van een jaar officieel met digitale consultatie tussen de huisarts en medisch specialist begonnen.

Landelijk netwerk Prisma

Verder vergoeden zorgverzekeraars CZ en Menzis het digitale meedenkconsult via de Prisma-app. Dit omvat een landelijk en multidisciplinair netwerk in de Siilo-app dat huisartsen directe toegang geeft tot ruim 150 medisch specialisten. Siilo is een beveiligde medische communicatie-app die zorgprofessionals en -teams helpen samen te werken aan patiëntenzorg en kennis te delen. Via de app kan de huisarts veilig, geanonimiseerd én inclusief beeld één of meerdere van deze teams raadplegen.