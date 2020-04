Huisartsenzorg op afstand met ArtsOnline

Toegegeven, gezien de versnelling die de digitalisering van de zorg, en e-health toepassingen, momenteel doormaakt lijkt het uitrollen van een online platform voor huisartsenzorg een open deur. Maar dat maakt de oplossing niet minder interessant of bruikbaar natuurlijk.

Bovendien is ArtsOnline niet ontwikkeld als antwoord op de corona-crisis, maar een oplossing voor tal van uitdagingen waar de huisartsenzorg al langere tijd mee te maken heeft. Denk aan krimp van het aantal huisartsen, toenemende werkdruk en het reeds genoemde probleem om voldoende huisartsenzorg te kunnen bieden in bepaalde (afgelegen) regio’s.

Huisartsenzorg op elke locatie

ArtsOnline biedt huisartsen de mogelijkheid om vanaf elke gewenste locatie patiënten, via chat, telefoon of beeldbellen, te spreken voor een consult. Daarnaast is er ook een soort van marktplaats waar huisartsen een oproep kunnen doen, of aanmelden, voor het overnemen van spreekuren. ArtsOnline draagt zo bij aan het verlichten van de werkdruk in drukke huisartsenpraktijken.

Aan de pilot die gestart is doen 14 huisartsen mee, verdeeld over 5 praktijken. Inmiddels hebben zich bij de initiatiefnemers al meerdere huisartsen gemeld die interesse hebben in deelname aan de pilot en het vervolg.

ArtsOnline in de praktijk

Een consult via ArtsOnline begint met patiënten die zich online inschrijven voor het spreekuur. Vervolgens vullen ze een digitale vragenlijst in zodat de huisarts die hen gaat zien informatie krijgt over de aard van de klacht en/of de reden van het ‘bezoek’. Na inschrijving en het invullen van de vragenlijst neemt de patiënt plaats in een virtuele wachtkamer. Daar is ook precies te zien hoeveel wachtenden nog voor hem zijn.

Het consult met de huisarts vindt plaats via een live chat of een video- of telefoonverbinding. Het gespreksverslag is na afloop beschikbaar voor zowel de patiënt als de huisarts. De verslagen worden automatisch opgeslagen in het informatiesysteem van de huisarts. De patiënt kan het verslag van een chatgesprek opslaan. Wanneer het consult via beeldbellen plaatsvond, dan heeft de patiënt de optie het videoverslag te downloaden om het later eventueel nog terug te kunnen kijken.

Positieve ervaringen

De eerste ervaringen van artsen over ArtsOnline zijn positief. “Werken met ArtsOnline maakt me blij. Het is robuust en biedt praktijkgerichte functionaliteit in een aantrekkelijk design,” aldus Bart Timmers, een autoriteit op het gebied van e-health in Nederland.

“Het is dé manier om het spreekuur bij de mensen thuis te brengen. Het scheelt enorm veel reistijd, maar het werkt ook laagdrempelig voor patiënten om een arts te raadplegen. We hebben juist ook ouderen geleerd om met een iPad om te gaan. Voor hun sociale contacten, veiligheid en ook voor medische zaken. Ze waren allemaal enthousiast en wilden na afloop van het iAge-project allemaal hun iPad houden”, zegt Huisarts Prenger in Delden.

Het aanbieden van online huisartsenzorg is al geruime tijd, ook vóór de coronacrisis in ontwikkeling. Ook verzekeraars dragen daar aan bij. Bij ArtsOnline is dat Menzis. Onlangs rolde CZ de Medicoo app uit waarmee cliënten van de verzekeraar die niet ingeschreven staan bij een huisartsenpraktijk, toch huisartsenzorg kunnen ontvangen.