Regeling hulpmiddelen diabeteszorg moet eenvoudiger

Zorginstituut Nederland heeft onlangs een advies uitgegeven over het aanpassen van de vergoeding voor medische hulpmiddelen ten behoeve van mensen met diabetes. In het advies stelt het Zorginstituut voor zowel de vergoeding als de vestrekking volledig via de hulpmiddelenzorg te laten lopen. Het vergoedingssysteem voor hulpmiddelen wordt daardoor inzichtelijker en de zorg toegankelijker.