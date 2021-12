Hybride C-boog versnelt radio-embolisatie behandeling

Radio-embolisatie is een levensverlengende behandeling voor mensen met leverkanker en naar de lever uitgezaaide darmkanker. Daarbij wordt gebruik gemaakt van radioactieve bolletjes die via de bloedbaan bij de patiënt toegediend worden. Patiënten gaan daarvoor tijdens de behandeling onder een röntgenscanner, de C-boog. Op dit moment is dit een behandeling die veel voorbereiding en daarmee ook tijd in beslag neemt. Zo moet eerst onderzocht worden of de radioactieve bolletjes zich goed verspreiden. Daarvoor worden testbolletjes toegediend. Pas een week later kan bepaald worden of de daadwerkelijke behandeling kan starten. Dankzij de nieuwe hybride C-boog kan het behandelproces sneller opgestart worden.

Nieuwe hybride C-boog

Met de nieuwe hybride C-boog willen de onderzoekers van het UMC Utrecht ervoor zorgen dat het scannen, testen en de start van de behandeling in één keer uitgevoerd kunnen worden. De hybride C-boog maakt tegelijkertijd de röntgenbeelden en de SPECT-scan. Het nieuwe apparaat toont tegelijkertijd de anatomie van de patiënt én met de radioactieve bolletjes. Hierdoor ziet de arts direct wat hij of zij doet. De patiënt kan vervolgens in één sessie de radio-embolisatie krijgen en hoeft niet eerst apart naar het ziekenhuis voor de voorbereidingen.

De hybride C-boog is ontwikkeld door onderzoekers van de afdeling Klinische Fysica en Radiologie van het UMC Utrecht. Daarvoor ontwierpen zij een dubbellaags detector. Daarmee kunnen de röntgenbeelden en de SPECT-scan gelijktijdig gemaakt worden. De vinding is inmiddels gepatenteerd.

De eerste tests op mensen met de hybride C-boog zijn succesvol verlopen. De gecombineerde beelden voldoen volledig aan de verwachtingen van de onderzoekers. “Het geeft ontzettend veel voldoening om het apparaat bij mensen te kunnen testen. Dat de beelden eruitzien zoals we verwacht hadden, is erg hoopgevend voor de volgende stappen van ons onderzoek”, vertelt Hugo de Jong, hoogleraar Klinische Fysica en de bedenker van de nieuwe hybride C-boog.

Studie met 12 patiënten

Inmiddels het UMC Utrecht ook al gestart met een vervolgstudie waar 12 patiënten met een levertumor of leveruitzaaiingen aan deelnemen. Zijn krijgen een radio-embolisatie behandeling met het nieuwe apparaat. Met dit onderzoek wil het UMCU het apparaat verder door ontwikkelen en de veiligheid van de behandeling nog beter in kaart brengen. Daarna zijn de onderzoekers van plan de hybride C-boog te gaan gebruiken om de radio-embolisatie in één procedure te kunnen doen.

“Radiologen zouden de hybride C-boog ook kunnen gebruiken om heel precies een stukje weefsel of biopt weg te nemen voor diagnostiek. Ook kunnen chirurgen het apparaat gebruiken bij operaties waarin ze lymfeklieren verwijderen. Maar de mogelijkheden gaan wellicht verder dan de oncologie. Ook cardiologen zijn geïnteresseerd in onze innovatie, om doorbloeding van weefsel te meten na een dotterbehandeling”, aldus De Jong.