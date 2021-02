Hybride kunstalvleesklier voorkomt ‘hypo’ en ‘hyper’

Er bestaan al langer hulpmiddelen voor diabetici die met behulp van een sensor continu de bloedsuikerspiegel meten en op basis daarvan een insulinepomp aansturen om insuline toe te dienen. Die hulpmiddelen zijn echter alleen in staat hypo’s te voorkomen, een te lage bloedsuikerspiegel. Doordat deze systemen continu basale insuline toedienen, blijven de insulinewaarden binnen de streefwaarden. De nieuwe hybride kunstalvleesklier brengt daar verandering in.

Het systeem is afkomstig van MedTronic, de Minimed 780G en kan dus ook voorkomen worden dat diabetici een zogenoemde hyper, te hoge bloedsuikerspiegel, krijgen. Het systeem wordt gebruikt bij mensen met diabetes type 1. Bij deze patiënten zij de insuline producerende cellen in de alvleesklier volledig uitgevallen. Daardoor zijn zij volledig afhankelijk van insuline die via de insulinepen of insulinepomp wordt toegediend.

Geen hyper dankzij kunstalvleesklier

Met behulp van een algoritme wordt de toediening en dosering van zowel basale insuline als bolusinsuline geautomatiseerd. Voor de diabetes patiënt betekent dit dat hij of zij er nauwelijks nog omkijken naar heeft. De Minimed 780G werkt als hybride kunstmatige alvleesklier. Het systeem berekent en voorspelt continue het verloop van de bloedsuikerspiegel. Een eventuele te hoge of te lage glucosespiegel kan elke vijf minuten gecorrigeerd worden.

“De hybride kunstalvleesklier wordt nu met name gebruikt door mensen die al gewend zijn aan insulinepomptherapie en die vaak ook al een sensor hebben. Zij moeten nu nog vaak zelf pompinstellingen (tijdelijk) aanpassen. Bijvoorbeeld bij sport, ziekte of stress, want dan daalt of stijgt de insulinebehoefte. De Minimed 780G doseert zelf de insuline op basis van de behoefte. De gebruiker moet eigenlijk ‘met de handen op de rug’ het algoritme van de pomp het werk laten doen”, vertelt diabetesverpleegkundige Annet van der Werk.

Voor moeilijk te controleren diabetes

“Veel mensen kunnen hun diabetes uitstekend onder controle houden met medicijnen of met andere therapieën. Dit systeem is vooral geschikt voor mensen die hun diabetes moeilijk onder controle kunnen houden. Mensen met diabetes moeten bijvoorbeeld adequaat de grammen koolhydraten in hun maaltijden kunnen berekenen. Dit voeren ze in de insulinepomp in, zodat de pomp een bolusadvies kan geven (hoeveelheid maaltijdinsuline die nodig is om de glucosestijging te compenseren). En je moet zelf met dit systeem kunnen en willen werken. Je zou verwachten dat onze begeleiding minder wordt, maar in de aanloopfase is dat niet zo. Zowel wij als de gebruikers moeten het systeem leren kennen. Op termijn zal de gebruiker veel meer op de “automatische piloot” van dit systeem kunnen afgaan. Onze begeleiding is er op gericht, dat de gebruiker zo zelfstandig mogelijk zijn/haar diabetes kan reguleren”, legt Annet uit.

Tijdens de coronacrisis is ook de digitalisering van de zorg voor diabetes type 1 patiënten, behorend tot een van de risicogroepen van COVID-19, flink uitgebreid. Met die ervaringen besloten Diabeter en zorgverzekeraar Zilveren Kruis, dat de digitale diabeteszorg permanent aangeboden zal blijven worden.