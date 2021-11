Hybride OK Reinier Haga in gebruik genomen

De hybride OK is feitelijk een combinatie van een volledig uitgeruste operatiekamer die over alle faciliteiten en de hoge beeldkwaliteit van een radiologische katheterisatiekamer beschikt. Deze combinatie biedt chirurgen de mogelijkheid om minimaal invasieve endovasculaire operaties uit te voeren in combinatie met open chirurgie.

Hybride OK verhoogt kwaliteit zorg

Patiënten met diabetes of vaatlijden moesten daarvoor tot nu tussen de twee ingrepen verplaatst worden, van de angiokamer naar de operatiekamer. De nieuwe operatiekamer is uitgerust met de meeste geavanceerde technieken om met röntgenbeelden geassisteerde operaties uit te voeren. Daardoor kunnen beide ingrepen nu dus op dezelfde plek, direct na elkaar, uitgevoerd worden.

“We zien een grote groei van het aantal patiënten met vaataandoeningen. Met behulp van deze innovatieve techniek kunnen wij aanzienlijk betere kwalitatieve zorg leveren. Het is mooi dat we deze specialistische zorg voor patiënten dicht bij huis kunnen aanbieden”, aldus vaatchirurg Wolter Hoffmann en interventieradioloog René Dallinga.

Met behulp van de beeldtechniek van de hybride OK kunnen alle ingrepen dus op één plek worden uitgevoerd. Dat zorgt voor minder complicaties bij de patiënt en een kortere ligduur achteraf. Daarnaast zal de hybride operatiekamer in samenwerking met de TU Delft gebruikt worden voor wetenschappelijk onderzoek.

Bestaande operatiekamer omgebouwd

Voor de realisatie van de hybride operatiekamer heeft het Reinier Haga een bestaande ‘traditionele’ OK omgebouwd. Daarmee werd ten tijde van de nieuwbouw van het ziekenhuis al rekening gehouden, waardoor de nieuwe operatiekamer relatief snel opgeleverd kon worden.

De afgelopen maanden heeft de hybride OK bij steeds meer ziekenhuizen zijn intrede gedaan. Het Nij Smellighe opende onlangs een compleet nieuw operatiecomplex waarin ook plaats gemaakt is voor een high-tech operatiekamer. Kort daarvoor werd de hybride operatiekamer van het Franciscus Gasthuis in gebruik genomen en sinds april vorig jaar heeft het Diakonessenhuis een hybride OK die tevens uitgerust is met een robotarm.