ICT-kosten ziekenhuizen voor het vijfde jaar op rij gestegen

Voor het vijfde jaar op rij zijn de ICT-kosten van ziekenhuizen gestegen. De stijgende kosten worden met name veroorzaakt doordat ziekenhuizen in hoge mate afhankelijk zijn van de digitale informatievoorziening. Dat is het resultaat van de groeiende digitalisering in de zorg. Dat blijkt uit de ICT Benchmark Ziekenhuizen over het boekjaar 2018 van M&I/Partners.