ICT-omgeving basis voor digitale vaardigheden zorgpersoneel

WZU Veluwe (zes locaties, hoofdkantoor Epe) biedt zorg aan ruim 1.000 cliënten met woon-zorglocaties, thuiszorgondersteuning met persoonlijke verzorging, verpleging, dagbesteding en verblijf. De organisatie heeft een intern programma opgezet en is alle medewerkers collectief en structureel gaan ondersteunen op het gebied van digivaardigheden. Dit wordt gefaciliteerd door een gepersonaliseerde, gebruikersvriendelijke ICT-omgeving.

‘Innoveren begint bij basis’

“We moeten allemaal innoveren en dat begint bij de basis”, zegt Frieda Docter, Hoofd ICT van WZU Veluwe: “Een ICT-omgeving, met één wachtwoord voor toegang tot alle digitale toepassingen die nodig zijn om je werk te kunnen doen. Het is niet alleen een kwestie van een nieuwe ICT-omgeving, maar ook een zo simpel mogelijke digitale werkplek die altijd en overal beschikbaar is voor medewerkers. We zijn nog maar een half jaar live en krijgen nu al te horen dat we veel beter bereikbaar zijn. Daar zijn we heel blij mee.”

Van documenten, notulen, roosters tot toegang tot een elektronisch cliëntendossier: het moet zo simpel mogelijk. Dat is goed voor digitaal minder vaardige medewerkers. Daarnaast bespaart een goed afgestemd ICT-systeem zorgtijd en reduceert het de kans op fouten. De zorgorganisatie vond een gelijkgestemde ICT-aanbieder in het landelijk actieve Unica ICT Solutions.

Mens achter ICT voorop

Dit ICT-bedrijf heeft samen met de IT-afdeling van WZU Veluwe een gebruikersvriendelijke ICT-omgeving voor alle medewerkers van deze zorginstelling ontwikkeld en neergezet. Maurice Bosman van Unica ICT Solutions, stelt dat het belang van de mens achter de ICT voorop moet staan. “Je ziet in de praktijk dat daar nu veel behoefte aan is, omdat veel zorgmedewerkers overdonderd worden door alle innovaties, maar ook snappen dat ze er mee moeten leren omgaan.”

ook van belang is het tempo van toepassen en het goed luisteren. Bosman: “Wij hebben bij WZU goed geluisterd naar, en meegedacht over hun wensen en behoeftes. We hebben met name in de aanloop van de implementatie van dit ICT-systeem tijd genomen om dit goed te organiseren. Dat heeft gezorgd dat die implementatie veel soepeler ging en we netjes binnen het afgesproken budget bleven. Niet onbelangrijk in de zorg.”

Hoe heeft het zorgpersoneel de omslag ervaren? Docter: “Het grappige is dat het juist de medewerkers zijn die aanvankelijk weerstand boden, die nu aangeven dat het heel fijn werkt en het ze tijd oplevert.”

Lees het volledige artikel in ons online magazine: Digivaardig maken van zorgpersoneel werpt snel vruchten af.