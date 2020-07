Ierse corona-app gelanceerd, NL-app heet CoronaMelder

De Ierse Covid Tracker-app zou de eerste dag na de introductie 860.000 maal gedownload zijn. De bevolking van Ierland (exclusief Noord-Ierland) telt circa 4,9 miljoen mensen. Het Ierse ministerie van volksgezondheid heeft de corona-app dinsdag 7 juli gelanceerd om te helpen bij de identificatie van mensen die in de nabijheid zijn geweest van positief geteste mensen.

Volksgezondheidfunctionaris Paul Reid benadrukt dat de app een verkorting kan betekenen van de tijd die nodig is om nauwe contacten van dagen tot uren te traceren. De app identificeert een nauw contact als iemand die 15 minuten of langer binnen twee meter van een bevestigde zaak was.

Gezondheidsfunctionarissen hopen dat minimaal 60 procent van de bevolking de app gaat gebruiken. Ze benadrukken echter dat elk uptake-niveau nuttig zal zijn. De app werkt decentraal voor wat betreft de opslag van gegevens.

NL-corona-app wordt CoronaMelder

De Nederlandse corona-app krijgt de naam CoronaMelder. Dat heeft minister Hugo de Jonge (VWS) vandaag bekend gemaakt. De Rijksoverheid heeft de naam ook als domeinnaam geregistreerd. Na een test onder enkele honderden Twentenaren moet rond 15 juli een definitief besluit genomen worden over de invoering vzn de app.

De CoronaMelder moet de GGD’s helpen uitzoeken met wie bevestigde coronapatiënten in contact zijn geweest. De app slaan met behulp van bluetooth contactmomenten tussen personen op en dat gebeurt alleen lokaal op de telefoons, niet op servers. Op basis van bluetooth-signalen zien de apps of, hoe lang en hoe dichtbij iemand met een bevestigde coronabesmetting is geweest.

Gebruikers moeten de trackingfunctie zelf inschakelen en kiezen er zelf voor om contactmomenten te delen. Het systeem gebruikt geen GPS-locatiegegevens. Recent onderzoek geeft aan dat ongeveer een derde van de Nederlanders de app wil gaan gebruiken, terwijl een derde nog twijfelt.

Belgische app vanaf september

In Belgie duurt het tot na de de zomer voordat er een tracking & tracing-app komt. Het Interfederaal Comité Testing & Tracing heeft eerder deze week bekend gemaakt dat België in september zo’n app wil introduceren. Dat vertelde Karine Moykens van het Comité op 7 juli op de Belgische radio.

In april had de federale overheid aangegeven geen prioriteit meer aan de ontwikkeling van zo’n app te geven. Midden juni werd alsnog besloten toch zo’n app te ontwikkelen. Moykens stelt dat de privacy van gebruikers gegarandeerd is. Zij geeft aan dat er gekozen is voor een decentrale opslag van gegevens op smartphones zelf, zoals in onder meer Nederland, Duitsland en Zwitserland.

Het Robert Koch Institute (RKI), de Duitse variant van het RIVM, meldt op Twitter dat de Corona Warn-app nu beschikbaar is in de App Store en Google Play in elke EU-lidstaat, Zwitserland, Noorwegen en het Verenigd Koninkrijk. De app is tot nu toe 15 miljoen keer gedownload.