IGJ: telemonitoring ziekenhuizen slaat aan

Telemonitoring is in omvang snel toegenomen als gevolg van de coronapandemie. Ziekenhuizen ontdekten snel de voordelen van zorg op afstand en zetten deze techniek ook in bij andere patiënten. Telemonitoring – ook wel thuismonitoring genoemd – is volgens de IGJ veilig en wordt in het algemeen positief ervaren door patiënten.

Het monitoren van patiënten op afstand scheelt tijd – mensen hoeven niet meer naar het ziekenhuis te komen – en de patiënt voelt zich veilig in zijn thuisomgeving. De ziekenhuizen realiseren telemonitoring voor op afstand meestal zorgvuldig en controleren ook goed of alles werkt zoals verwacht. Dit blijkt uit visites van de IGJ bij de tien niet nader genoemde ziekenhuizen.

Patiënt waardeert zorg op afstand

Telemonitoring sluit volgens de IGJ goed aan bij de behoeften van patiënten. Ze hoeven niet te reizen, hebben toch persoonlijk contact en voelen zich in de thuissituatie op hun gemak, zo worden als voordelen genoemd.

De deelnemer kan via een beeldverbinding zelf info geven over zijn of haar gezondheid. Dat kan natuurlijk niet alleen met een zorgverlener in een ziekenhuis maar ook met een huisarts of andere zorgprofessional. De inspectie zag in de ziekenhuizen onder meer voorbeelden van telemonitoring met patiënten met COVID-19, darmzieken, COPD/astma en risicovolle zwangerschappen.

Toekomst van telemonitoring

Voor een consult op afstand word beeldbellen ingezet. Om gegevens te delen of op te slaan, gebruikt de patiënt een app of door het ziekenhuis geleverde meetapparatuur. Zorg op afstand is daarmee een mooi hulpmiddel om hybride zorg te realiseren.

Toch ziet de toezichthouder ook zaken die beter kunnen. Ziekenhuizen hebben nog niet altijd alle risico’s goed in beeld en voor sommige ziekenhuizen is het nog een uitdaging om de informatiebeveiliging aantoonbaar aan de norm te laten voldoen. Ziekenhuizen willen zorg op afstand integreren in hun totaalaanbod en zijn bezig om zorg op afstand toekomstbestendig te maken. Een goede volgende stap zou zijn dat hierbij meerdere zorgspecialismen samenwerken.

Parkinson & zorg op afstand

Voor steeds meer patiëntengroepen, onder meer bij mensen met een chronische ziekte, wordt onderzocht of telemonitoring kan worden ingezet. Een recent voorbeeld is te zien bij Elkerliek en het Zuyderland Medisch Centrum, waar Parkinsonpatiënten de zorg waarvoor ze vroeger naar het ziekenhuis moesten nu ook thuis ontvangen. De twee ziekenhuizen zetten daarvoor een speciale app, de Sanacoach Parkinson, in. Daarnaast doen zij ook wetenschappelijk onderzoek naar de effecten van deze e-health (thuiszorg) oplossing voor mensen die met Parkinson kampen.