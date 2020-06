IJsselland en ETZ starten thuis monitoring COPD patiënten

Het grote voordeel, naast het feit dat deze zorg door de contactbeperkende coronamaatregelen bemoeilijkt werd, is dat COPD patiënten door de inzet van thuis monitoring nu minder vaak fysiek naar het ziekenhuis hoeven voor controle. Het Isala maakte onlangs bekend dat het ziekenhuis de begin 2019 gestarte proef met het op afstand monitoren van COPD patiënten uitgebreid heeft met vragen omtrent corona-klachten.

Thuis monitoring met COPD app

Bij het ETZ wordt voor de monitoring een speciaal ontwikkelde app van SanaNet, SanaCoach genaamd, ingezet. Patiënten vullen daarmee regelmatig vragenlijsten in waardoor het gesprek, al dan niet via beeldbellen, met de arts gerichter kan worden voorbereid en gevoerd. Indien nodig kan de patiënt via de app, die zowel op een smartphone als tablet of pc gebruikt kan worden, direct in contact komen met een art of verpleegkundige.

“Aan de vragenlijst hangt een scoresysteem met gekleurde ballonnetjes. Zo zien wij in één oogopslag of het goed of slecht gaat en of we contact op moeten nemen. Zo voorkomen we een mogelijke opname”, zegt COPD verpleegkundige Esmée Dijsselbloem.

“Nu komen COPD-patiënten om de drie maanden naar het ziekenhuis. Maar het kan zo zijn dat het op dat moment goed gaat met de klachten van de patiënt. Wij willen contact als het minder goed gaat en korte lijntjes tussen patiënt en verpleegkundige”, voegt longverpleegkundige Saskia van der Schoot daaraan toe.

Philips systeem voor IJsselland

Het IJsselland heeft de poli longziekten voor het op afstand monitoren van COPD patiënten gekozen voor een systeem van Philips VitalHealth dat ook eerder ook al gebruikt werd voor het op afstand volgen van patiënten met hartfalen. Net als bij die patiënten krijgen ook de COPD patiënten vooraf geïnstalleerde en geconfigureerde apparatuur voor de thuismetingen aan huis geleverd.

COPD patiënten die bij het IJsselland onder behandeling zijn kunnen nu thuismetingen uitvoeren. De resultaten daarvan worden door verpleegkundigen beoordeeld. Via het systeem worden de patiënten ook voorzien van meer informatie over hun ziekte en krijgen zij, indien nodig, begeleiding bij het aanpassen van hun leefstijl.

“Kwetsbare patiënten met COPD blijven juist in Corona tijd langdurig doorlopen met klachten, omdat zij bang zijn om naar het ziekenhuis te komen. Nu kunnen wij deze patiënten dagelijks via telemonitoring volgen en op tijd ingrijpen wanneer dit nodig is”, zo zeggen de longverpleegkundigen van het IJsselland.