IJsselland: inzet sms-herinnering beperkt aantal ‘no-shows’

IJsselland is een regionaal ziekenhuis met 332 bedden. Naast de hoofdlocatie in Capelle aan den IJssel heeft het ziekenhuis poliklinieken in Nesselande, Krimpen aan den IJssel en Kralingen. Op het gebied van digitalisering maakt het IJsselland Ziekenhuis naar eigen zeggen al enkele jaren grote stappen. Onder meer door afspraakherinneringen per sms te versturen, zodat het aantal ‘no-shows’ wordt gereduceerd.

Dat digitalisering voor het IJsselland belangrijk is, heeft ook te maken met de visie van het ziekenhuis: De best denkbare zorg bieden aan patiënten en hun naasten kan alleen als je de technologische mogelijkheden benut die de zorg ondersteunen. Het versturen van een afspraakherinnering via sms lijkt een kleine schakel in het gehele proces, maar volgens het ziekenhuis een belangrijke schakel. Deze sms-service wordt gewaardeerd door de patiënten en het aantal ‘no-shows’ wordt er aanzienlijk door verlaagd.

Inzet meerdere sms-toepassingen

Begin 2021 ging het IJsselland Ziekenhuis met Spryng in zee voor sms-oplossingen zoals:

Het versturen van een herinnering voor een medische afspraak in het ziekenhuis met de specialist.

OTP-berichten (One Time Password) tijdens het aanmelden vanuit huis bij het IJsselland netwerk.

De SMS API van Spryng is geïntegreerd binnen Chipsoft-software voor patiëntenlogistiek, administratie en dossiervoering. De afspraakherinneringen van acht specialismes lopen inmiddels via sms-berichten. Het IJsselland heeft het voornemen de sms-toepassing uit te rollen naar het hele ziekenhuis.

Fusie IJsselland met Erasmus MC

Begin april maakt het IJsselland Ziekenhuis bekend dat het wil fuseren met het Erasmus MC in Rotterdam. Volgens beide ziekenhuizen biedt de fusie onder meer voordelen als het gaat om het leveren van de juiste zorg op de juiste plek. De ziekenhuizen hebben bij de inrichting van de gezamenlijke governance-structuur afgesproken dat zij als zelfstandige entiteiten afspraken blijven maken en onderhandelen met de zorgverzekeraars.

Het fusievoorstel moet worden goedgekeurd door de Autoriteit Consument & Markt (ACM). De ACM heeft aangegeven meer onderzoek te willen doen naar deze wijze van samenwerken. Zo wil de instantie bekijken of de fusie geen nadelige gevolgen heeft voor de patiënt of de zorginkoop. De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) heeft eerder al onder voorwaarden goedkeuring gegeven aan de samenwerking.