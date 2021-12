IJsselland start met online astmazorg voor kinderen

Of een jonge astmapatiënt in aanmerking komt voor de online astmazorg wordt beoordeeld door de kinderarts en het astmateam van het IJsselland. Het is ten eerste belangrijk dat de astmaklachten van de betreffende patiënt stabiel zijn. Daarnaast is de Luchtbrug tool niet voor elke patiënt geschikt.

Astmazorg via Luchtbrug

Luchtbrug is een online tool voor astmazorg op afstand die al bij meerdere ziekenhuizen en zorginstellingen ingezet wordt. Patiënten ontvangen via de Luchtbrug tool maandelijks een korte online vragenlijst; de zogenoemde Astma Controle Test (ACT). Met de antwoorden die gegeven worden kan het astmateam van het IJsselland precies volgen hoe het met de betreffende patiënt gaat. Mocht daar aanleiding toe zijn, dan kunnen de zorgverleners direct actie ondernemen.

Via Luchtbrug kunnen patiënten ook zelf, eenvoudig en veilig, contact opnemen met het astmateam. Daarbij is het wel van belang dat rekening gehouden wordt met het feit dat Luchtbrug niet bedoeld is voor acute zaken. Voor vragen met spoed dient altijd telefonisch contact opgenomen te worden. Dit wordt met de dokter of verpleegkundige verder afgesproken.

Individueel zorgplan

Luchtbrug biedt patiënten ook de mogelijkheid om het individuele zorgplan in te zien. Daarin staat alle informatie over hun medicatie, doelen en een actieplan in geval van klachten. Afhankelijk van hoe goed hun astma onder controle is, hoeven kinderen door deze monitoring minder vaak naar de polikliniek te komen.

De voordelen van de Luchtbrug tool voor online astmazorg op een rijtje:

De zorg van het astmateam wordt meer gericht op persoonlijke wensen en behoeften van de patiënt.

De patiënt heeft via Luchtbrug een goed overzicht van wat belangrijk is in de behandeling van zijn/haar astma. Hierdoor kunnen zij zelf ook beter meedenken en beslissen over wat nodig is (zelfmanagement).

Minder polikliniekbezoeken betekent dat patiënten minder afwezig hoeven te zijn van school, hobby’s en andere activiteiten

De astmacontrole verbetert door de maandelijkse online monitoring.

Juist in deze tijd van corona is het goed om deze kwetsbare patiënten sneller en vaker te monitoren.

In het IJsselland Ziekenhuis bestaat het kinder-astmateam uit een kinderarts, de kinderlongverpleegkundige en de doktersassistente van de kinderpolikliniek.