Ikazia zet BeterDichtbij direct na ontslag uit ziekenhuis in

Tot nu toe duurt het na ontslag uit het ziekenhuis soms meerdere weken voor er een eerste contactmoment is tussen een patiënt met hartfalen en diens behandelaars. De tussenliggende periode kan voor veel onzekerheden zorgen. Om eventuele ongerustheid weg te nemen, kunnen patiënten die na hartproblemen uit het Ikazia Ziekenhuis ontslagen zijn, voortaan direct via de BeterDichtbij-app vragen stellen aan een zorgverlener van Ikazia.

Gebruik BeterDichtbij direct na ontslag

Ikazia voerde BeterDichtbij na een pilot vanaf het najaar van 2020 geleidelijk aan in. Tijdens de coronacrisis kon reguliere zorg op afstand met behulp van de app zoveel mogelijk doorgaan. Voorheen werd de app echter ingezet vanaf het eerste polikliniekbezoek. Hij kan nu dus door mensen met hartfalen ook eerder gebruikt worden, namelijk direct na ontslag uit het ziekenhuis.

Katalin Messemaker, verpleegkundig specialist hartfalen in Ikazia, benadrukt dat het voor veel patiënten spannend is om na hartproblemen het ziekenhuis te verlaten, in de wetenschap dat zij pas over een paar weken een doktersafspraak hebben. “In die onzekere periode kunnen mensen al hun vragen alvast stellen via BeterDichtbij. Voor veel patiënten is het een geruststellende gedachte dat professionele zorgverleners nooit ver weg zijn en dat wij hen ook thuis kunnen ondersteunen.”

Die ondersteuning kan door middel van het monitoren op afstand van bijvoorbeeld bloeddruk en gewicht met een app van e-healthaanbieder Luscii, maar ook door gemakkelijk bereikbaar te zijn via BeterDichtbij. Messemaker: “Zo houden de zorgverleners een virtuele vinger aan de pols en staat de patiënt met al zijn vragen en onzekerheden direct in contact met zijn zorgverleners. Dat is prettig als het goed gaat en geruststellend als het nodig is.”

Doorontwikkeling e-health

Onlangs werd bekend dat ziekenhuisvereniging NVZ een belang genomen heeft in BeterDichtbij. De NVZ wil samen met BeterDichtbij het voortouw nemen in de doorontwikkeling van de e-health toepassing voor alle Nederlanders. De toetreding van de NVZ is volgens beide partijen een volgende stap in het verder beschikbaar stellen en de doorontwikkeling van de digitale tool voor contact tussen patiënt en zorgverlener.