ikHerstel app wint Zinnige Zorg Award 2021

Naast de drie Zinnige Zorg award winnende initiatieven kreeg het genomineerde initiatief van het Radboudumc ook veel stemmen. Door een nieuwe manier van werken zijn ze er daar in geslaagd de beoordeling van de prostaat op aanwezigheid van kanker te versnellen en minder invasie te maken. Door een MRI-scan te maken blijken in veel gevallen de pijnlijke weefselprikken niet meer nodig.

Uit die top vijf heeft een vierkoppige jury die de zorg, patiënten en VGZ vertegenwoordigen, op 1 juni de winnaar gekozen. De initiatiefnemers van de ikHerstel app ontvangen 10.000 euro prijzengeld om te besteden aan het verder ontwikkelen van hun idee.

Zinnige Zorg Award 2021

De ikHerstel app van het Amsterdam UMC is feitelijk een digitale persoonlijke coach die patiënten tijdens het zorgtraject ondersteunt terwijl de arts op afstand meekijkt. Patiënten halen hier zoveel vertrouwen en hulp uit dat het herstelproces in de praktijk tussen de vijf en veertien dagen sneller verloopt.

“We wilden de patiënten beter begeleiden rondom een operatie. En dan heel concreet, met de beantwoording van vragen als ‘wanneer mag ik weer fietsen?’ of ‘wanneer mag ik weer wat tillen?’. Door betere informatievoorziening, via deze app, blijkt de patiënt minder onzeker en heeft minder pijn. En mag hij sneller naar huis”, aldus een medewerker van het AUMC.

De winnaar van de Zinnige Zorg Award 2021

Zilver en Brons

De Zilveren Award ging zoals gezegd naar een initiatief van het VieCuri. Daar is een nieuwe manier van pijnstillen bij darmoperatie ontwikkelt. Door een dun slangetje komt er continue een pijnstillend middel in de wond. Patiënten kunnen zo sneller uit bed en hebben minder pijn. Ze herstellen sneller en kunnen eerder naar huis. “Vooral omdat het een maatschappelijk probleem rondom opiaten en de verslavende werking daarvan heel goed adresseert. Daarnaast is het geweldig dat patiënten sneller herstellen”, aldus de jury.

Het Jeroen Bosch Ziekenhuis sleepte de Bronzen Award in de wacht. Zij hebben een slimme, lichtgevende zak geïntroduceerd waarin pasgeboren baby’s met geelzucht thuis behandeld kunnen worden. Zo kunnen kersverse ouders hun kind toch direct na de geboorte mee naar huis nemen. De jury was te spreken over hoe goed het Jeroen Bosch Ziekenhuis nu al bezig is met het opschalen van dit idee.

De Zinnige Zorg Award is een jaarlijkse award voor initiatieven die de zorg beter en toekomstbestendig maken. Zorgverzekeraar VGZ geeft met de prijs een blijk van waardering voor alle zorgverleners die zich inzetten voor zorgvernieuwing. Zorgverleners komen zelf met vernieuwende ideeën die beter zijn voor de patiënt tegen lagere kosten. VGZ stimuleert andere zorginstellingen om deze oplossingen over te nemen.