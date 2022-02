Ilionx ondersteunt ambitie Fonds Gehandicaptensport

Met behulp van Salesforce verwacht Fonds Gehandicaptensport haar dienstverlening te verbeteren, bedrijfsprocessen te stroomlijnen en relaties beter te managen. Medewerkers krijgen meer overzicht en inzicht in de werkzaamheden, zodat zij efficiënter kunnen werken. Zo hebben ze meer tijd om bovengenoemde ambitie van Fonds Gehandicaptensport te helpen realiseren.

Ilionx stelt een systeem te willen implementeren die een match kan maken tussen sporter en sportorganisatie. Als Salesforce-implementatiepartner ondersteunt ilionx Fonds Gehandicaptensport bij het inzichtelijk maken van werkprocessen en het inrichten van systemen. Verder ontstaan er volgens beide organisaties nieuwe mogelijkheden voor het platform Uniek Sporten, waarmee het Fonds gehandicapten concreet helpt om te kunnen sporten. Het wordt via het platform bijvoorbeeld mogelijk om de doelgroep te matchen aan een sportmaatje.

Ondersteunen ambitie

Het Salesforce-project is de eerste stap in de maatschappelijke samenwerking. Ilionx gaat Fonds Gehandicaptensport voor een aantal jaar sponsoren. De IT-dienstverlener wil zo maatschappelijk impact maken en streeft naar een wereld waarin sport voor iedereen mogelijk is. ilionx ondersteunt Fonds Gehandicaptensport met kennis en capaciteit. Op deze manier zet de sportorganisatie stappen op het gebied van digitalisering en automatisering.

Monica van Harn, manager strategie en bestedingen bij Fonds Gehandicaptensport en Emiel Hartog, salesdirector Salesforce Design Lab bij ilionx, stellen veel van de samenwerking te verwachten. “Salesforce is een state-of-the-art systeem dat ons in staat stelt om toegankelijker met onze stakeholders om te gaan en bedrijfsprocessen te optimaliseren”, aldus Van Harn. Hartog voegt hieraan blij te zijn om de eerste concrete stappen voor de samenwerking vanuit hetSalesforce Design Lab te zetten.

Groei in zorgsector

De zorgsector is voor ilionx een belangrijke sector. In 2019 nam de IT-aanbieder branchegenoot ICTZ over, dat ICT-diensten aan zorginstellingen. De gecombineerde organisatie kon een breder pallet aan producten en diensten bieden op gebieden zoals business intelligence, zorgplatformen en elektronische patiëntendossiers.

In 2020 werkte de IT-aanbieder samen met het Isala ziekenhuis (Zwolle, Meppel) aan een coronadashboard dat snel inzichtelijk moest maken welke bedden- en IC-capaciteit er nog was versus het aantal coronapatiënten dat binnenkwam. Ook op grotere schaal werkte de onderneming datzelfde jaar mee aan een smart dashboard om landelijk corona0uitbraken sneller te kunnen voorspellen.