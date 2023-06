IMAGIO-consortium krijgt subsidie voor studie naar minder invasieve kankerbehandeling

Het onderzoek naar minder invasieve kankerbehandeling – ook wel interventionele oncologie genoemd – krijgt aanvullende financiering van industrie-partners van IMAGIO. Deze partners maken deel uit van COCIR, EFPIA, EuropaBio en MedTech Europe. Het IMAGIO-consortium zelf bestaat uit ongeveer 30 partners uit heel Europa. Dit zijn partijen zoals universitaire medische centra, academische instituten, patiënten- en medische beroepsorganisaties, evenals grote en kleine medische technologische en farmaceutische bedrijven.

Verbetering kankerbehandeling

Door deze krachtenbundeling heeft het IMAGIO-consortium de potentie om een significante impact te hebben op het verbeteren van kankerbehandeling, verwacht Bert van Meurs, Chief Business Leader Image Guided Therapy en Chief Business Leader Precision Diagnosis (ad interim) bij Philips.

“We hebben ervoor gekozen om ons te richten op lever- en longkanker – twee belangrijke doodsoorzaken – naast wekedelen tumoren. Dit is een zeer agressieve vorm van kanker die veel jonge mensen treft. Door bestaande behandelmethoden te verbeteren en nieuwe behandelingen te ontwikkelen, willen we de klinische resultaten van kankerbehandelingen verhogen.”

Samenwerking binnen IMAGIO

Philips werkt binnen IMAGIO-verband samen aan diverse projecten, waaronder:

Samenwerking met Radboudumc en andere partners zoals Janssen Pharmaceutica, Pfizer, Flash Pathology, VU, ETH, ImaginAb Inc. en Eberhards Karls University Tübingen voor verdere uitbreiding van diagnose en minimaal invasieve behandeling van longkanker ondersteund door Philips’ Azurion beeldgestuurde therapieplatform.

Onderzoek met het LUMC en MUMC+ om de diagnose en behandeling van leverkanker te verbeteren met behulp van CT, echografie, precisiemarkering en ablatietechnologie.

Onderzoek met UMC Utrecht en de TU Delft om de behandeling van leverkanker te verbeteren door middel van radio-embolisatie (een soort bestralingstherapie) ondersteund door hybride beeldvormingsmodaliteiten.

Onderzoek met Universitair Ziekenhuis Keulen en Profound Medical voor de behandeling van wekedelen tumoren met MR-geleide hoge intensiteit gefocust ultrageluid (MR-HIFU) in combinatie met het belangrijkste kandidaat geneesmiddel (THE001) van Thermosome, een thermosensitieve liposomale formulering van doxorubicine die is ontwikkeld in wekedelen tumoren.

Over IMAGIO

Het IMAGIO consortium (IMaging and Advanced Guidance for workflow optimization in Interventional Oncology) bestaat uit de volgende partners Philips, UMC Utrecht, LUMC, University Hospital of Cologne, TU Delft, Radboudumc, Luxium Solutions, Flash Pathology, Vrije Universiteit Amsterdam, Profound Medical, Gremse-IT, Thermosome, MUMC+, Nederlandse Leverpatiënten Vereniging, Fondazione IRCCS Istituto Nazionale Dei Tumori, Eberhards Karls University Tübingen, European Cancer Patient Coalition, Stichting Longkanker Nederland, ImaginAb Inc., Pfizer Inc., Universiteit Twente, Nanovi, Turku University Hospital, SIOP Europe, Janssen Pharmaceutica; en geassocieerde partners Eidgenössische Technische Hochschule Zürich en The Newcastle Upon Tyne Hospitals NHS Foundation Trust.