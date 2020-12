Implementatie online inzage bij huisartsen op schema

De deadline voor online inzage van medische gegevens bij huisartsen door patiënten is vastgesteld op 1 juli 2021. Vanaf dat moment moeten alle huisartsen de online inzage kunnen faciliteren. Huisartsen worden bij de voorbereidingen en implementatie vanuit hun regionale coalities en OPEN ondersteund.

De aanpassingen die hiervoor nodig zijn in de HIS’en is, samen met het beschikbaar stellen van informatiematerialen, een taak die landelijk opgepakt wordt.

Patiëntenportaal en/of PGO?

De Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV) merkt dat er soms verwarring is over het verschil tussen praktijken die voor een patiëntenportaal kiezen en praktijken die alleen een PGO-aansluiting kiezen. De regels en voorwaarden daarvoor zitten, zo stelt de LHV, als volgt in elkaar.

Alle praktijken die meedoen aan OPEN moeten een PGO-aansluiting hebben. Dat geldt ook voor praktijken die, daarnaast, een patiëntenportaal aanbieden. De patiënt mag immers zelf bepalen of hij al dan niet een PGO wil gebruiken voor online inzage. De huidige patiëntenportalen bieden aanvullende mogelijkheden, omdat hiermee ook andere praktische online diensten kunnen worden aangeboden en ze bieden tevens een online inzagemogelijkheid voor patiënten die straks niet voor een PGO kiezen.

Online inzage getest

Dit jaar is in drie huisartsenpraktijken in de regio Nijmegen, middels een zogenoemde gecontroleerde livegang, de digitale uitwisseling van gegevens tussen HIS en PGO getest. Bij die pilot kon een geselecteerde groep patiënten huisartsgegevens ophalen naar hun persoonlijke gezondheidsomgeving (PGO). Bij die betreffende livegang ging het zelfs om huisarts- én medicatiegegevens bij de apotheek, voor zowel Oosterhout als Lent.

Die pilot betrof verder één HIS (TransHis) en twee PGO’s (Medxpert en Drimpy). Na het succesvol doorlopen hiervan is TransHis het eerste HIS dat live is gegaan met het ontsluiten van huisartsgegevens via een PGO.

De komende maanden zal meer duidelijk worden over de implementatie van de PGO-aansluiting. Huisartsen zullen daarover via de regionale coalities en via de LHV te zijner tijd geïnformeerd worden.