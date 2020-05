Implementatiekaart helpt bij gebruik telemonitoring IBD

Ruim 80.000 mensen in Nederland hebben de diagnose IBD. IBD staat voor Inflammatory Bowel Disease. Dit is een verzamelnaam voor verschillende vormen van chronische darmontstekingen. Telemonitoring van IBD-patiënten is volgens de initiatiefnemers achter de implementatiekaart een goed voorbeeld van Juiste zorg op de juiste plek (JZOJP).

Op korte termijn zullen implementatiekaarten voor andere JZOJP-initiatieven volgen, zo geven de NVZ en FMS aan. Thuis- of telemonitoring wordt ook voor chronische aandoeningen zoals COPD, Parkinson en hart- en vaatziekten ingezet.

Ondersteuning via Implementatiekaart

De implementatiekaart Telemonitoring beschrijft een aantal zaken:

Wat telemonitoring is.

Welke IBD-patiënten hiervan gebruik kunnen maken.

Wat de gevolgen zijn voor het zorgpad van de patiënt.

Wat de tijdsinvestering is van betrokken medisch specialisten en verpleegkundigen.

Welke inspanning er verwacht wordt van de ICT-afdeling.

Tot slot staat in de implementatiekaart hoe deze zorg gefinancierd kan worden.

Een veelgebruikte thuismonitoring-tool voor mensen met IBD is MijnIBDCoach. De inzet hiervan wordt door zorgverzekeraars zoals Zilveren Kruis vergoedt. In januari 2019 waren er al 16 ziekenhuizen die de e-health toepassing van Sananet hadden ingevoerd voor (een deel van) hun IBD-patiënten.

MijnIBDcoach is ontwikkeld in samenwerking met onder andere het Maastricht Universitair Medisch Centrum, Zuyderland Medisch Centrum, het LUMC en patiëntenvereniging de Crohn- en Colitis Ulcerosa Vereniging Nederland (CCUVN). Er is een aparte stichting opgericht om het platform samen met gebruikers in te vullen en aan te passen.

Helft klinische opnames voorkomen

Het Maastricht Universitair Medisch Centrum heeft grootschalig onderzoek gedaan naar het effect van MijnIBDcoach bij bijna 1000 patiënten van het MUMC, Zuyderland Medisch Centrum, LUMC en St. Antonius Ziekenhuis. Met telemonitoring van IBD-patiënten wordt 39 procent van de polibezoeken en 50 procent van de klinische opnames van IBD-patiënten voorkomen, zo is uit het onderzoek gebleken.

Door patiënten op afstand te monitoren, kan er tijdig worden ingegrepen en hoeven patiënten niet onnodig naar het ziekenhuis. Dit leidt tot een hoge patiënttevredenheid en ook de therapietrouw verbetert. Zorg op de afstand is een belangrijke schakel om patiënten de beste zorg te kunnen blijven bieden, in een periode waarin de druk op medisch-specialistische zorg groot is.