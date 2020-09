Infectieradar in loop september weer opgestart

Tweede Kamerleden Veldman (VVD) en Diertens (D66) hadden naar aanleiding van berichtgeving van de NOS vragen gesteld over het heropstarten van Infectieradar. Het was de NOS die in juni naar buiten bracht dat het gebruikte vragenformulier dat deelnemers invulden, vrij eenvoudig in te zien was. Op basis van de gebruikte contactgegevens zou zo de identiteit van deelnemers te herleiden zijn. Het lek was al aanwezig sinds de website in maart van start ging.

Formdesk tijdelijke oplossing

Het digitale vragenformulier was geleverd door softwarebedrijf Formdesk. Tijdens de eerste live-gang van Infectieradar op 17 maart bleek de toen gebruikte software namelijk niet bestand tegen de grote toestroom en werd onveilig, schrijft De Jonge in de Kamerbrief. Er moest toen snel gezocht worden naar een andere oplossing. Er is daarop besloten om Formdesk te gebruiken als tijdelijke oplossing en tegelijk op zoek te gaan naar een permanente oplossing.

Voor het vinden van deze permanente oplossing zijn gesprekken geweest met meerdere partijen. ‘Echter, de bovenstaande samenwerking bleek de beste optie.’ De samenwerking tussen RIVM en Formdesk is enkel beëindigd voor Infectieradar, aldus de Kamerbrief. Alle andere RIVM-onderzoeken via dit platform zijn weer hervat.

Na de gevonden zwakte in het vragenformulier van Formdesk is er besloten om niet meer live te gaan met deze tijdelijke oplossing, maar te wachten op de voltooiing van de permanente oplossing. Dit kan volgens De Jonge omdat er intussen meerdere instrumenten worden gebruikt om nieuwe besmettingen in kaart te brengen. Hij geeft niet aan welke instrumenten dit zijn, maar doelt waarschijnlijk op het bron- en contactonderzoek van GGD’s. De CoronaMelder-app die dit onderzoek moet ondersteunen, is namelijk nog niet landelijk beschikbaar.



Nieuw ICT-systeem voor Infectieradar

Het RIVM stelde in augustus dat er een nieuw ICT-systeem voor Infectieradar ontwikkeld wordt dat veiliger en gebruiksvriendelijker is. Dit nieuwe computersysteem ondergaat eerst uitgebreide testen op het gebied van veiligheid en capaciteit. ‘Wij verwachten dat we in september weer van start kunnen gaan’, aldus het RIVM. ‘Dit doen we natuurlijk alleen als het systeem volledig getest is en veilig is bevonden.’

De minister benadrukt dat de kosten voor het herontwikkelen van Infectieradar beperkt zijn. Voor Infectieradar werkt het RIVM al langer samen binnen het door de Europese Commissie gefinancierd project EpiPose. Binnen dit project wordt gewerkt aan een webapplicatie voor surveillance van infectieziekten (bijvoorbeeld griep) door het Italiaanse ISI-Foundation (Institute for Scientific Interchange) en het Duitse softwarebedrijf Coneno.

De webapplicatie wordt niet van de grond af aan opnieuw opgebouwd, benadrukt De Jonge, want het ISI-Foundation en Coneno zijn dit ontwikkeltraject al in 2018 gestart en deze wordt nu versneld afgerond binnen EpiPose. ‘De enige kosten die gemaakt zijn door het RIVM zijn kosten om de ontwikkelde software te installeren en te testen op veiligheid en functionaliteit.’