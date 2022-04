Info van Registratie aan de bron overgezet naar Amigo!

Het streven van de Registratie aan de bron is ‘eenheid van taal’. Het gaat om het eenduidig registreren opdat de juiste gegevens snel boven tafel komen en herbruikbaar zijn. Dit levert winst op voor zorgmedewerkers, organisaties én patiënten. Hoewel het programma eind april stopt blijft alle opgedane kennis beschikbaar op het kennisplatform Amigo! op Nictiz.

Landelijk kennisplatform & optimale registratie

Met Amigo! bundelt Nictiz kennis en ervaringen uit het veld. Het kennisplatform ondersteunt zorgaanbieders op een laagdrempelige manier te om digitale informatie-uitwisseling te realiseren. Het doel is om dit kennisplatform uit te bouwen tot een landelijk platform voor de hele zorgsector. Voor Registratie aan de bron is dit kennisplatform zodoende de aangewezen plek om een groot deel van haar kennis, tools, good practices en praktijkverhalen te borgen en door te ontwikkelen. Zodra de kennis en tools op Amigo! staan, laat Registratie aan de bron dit weten via hun nieuwsbrief en LinkedIn.

Leidraad EPD-tevredenheidsonderzoek

Het terugdringen van administratieve druk is een veelbesproken thema onder zorgprofessionals. Om dit te bereiken is het optimaliseren van het EPD een belangrijk doel. Het onderwerp staat zelfs in de top 3 van medisch specialisten en aio’s, waar het gaat om het verminderen van registratielast. Terugkoppeling van gebruikers is daarbij essentieel.

Registratie aan de bron’ heeft net voor het officiële afscheid nog een leidraad voor EPD-tevredenheidsonderzoek opgesteld. Deze ruggensteun helpt ziekenhuizen die willen weten hoe hun medewerkers het EPD ervaren.Door te analyseren waar het beter kan, kunnen stappen worden gezet naar een hogere kwaliteit van het EPD en de registratie.

Nathalie Kaiser, Informatiemanager Erasmus MC, vindt de leidraad belangrijk. ‘Goede kwaliteit van het registratieproces hangt mede af van tevredenheid van gebruikers met hun epd. Die kan dus worden verbeterd. Meet de epd-tevredenheid in eigen huis en benut de resultaten om het epd-gebruik te verbeteren. De medewerkers werken prettiger met het epd en de registratie verbetert.’