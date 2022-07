Informatie trials kankeronderzoek voortaan beter toegankelijk

Onderzoekbijkanker.nl biedt een overzicht van interventieonderzoek, studies naar kwaliteit van leven en observationele studies, schrijft Het Integraal Kankercentrum Nederland (IKNL) op de eigen website. Kankerpatiënten en hun naasten kunnen dit overzicht van trials ook te vinden op Kanker.nl. IKNL onderhoudt de trialdatabase.

Betere vindbaarheid trials = betere inclusie

Om deze informatie compleet en actueel te houden, is het volgens de organisatie belangrijk dat nieuwe studies worden aangemeld door onderzoekers en onderzoekgroepen. Betere vindbaarheid van informatie over lopende studies middels een iFrame draagt bij aan een betere inclusie ervan. Een bijkomend voordeel is dat onderzoeksgroepen met zo’n softwarematig ‘venster’ deze actuele informatie voortaan direct op hun eigen website tonen.

De Dutch Gynaecological Oncology Group (DGOG) gebruikt als eerste onderzoeksgroep deze optie. Zij tonen op hun website een iFrame met het overzicht van DGOG-studies vanaf Onderzoekbijkanker.nl.

IKNL en de Dutch Onocology Research Platform (DORP) werken samen om het trialoverzicht vollediger te maken. Met een aantal onderzoeksgroepen, waaronder de DGOG, hebben zij nu afspraken vastgelegd om dit in de praktijk te brengen.

Eenvoudiger toegankelijk

Voor onderzoeksgroepen is het in kaart brengen van studie-informatie en die informatie bijhouden op de websites een tijdrovende klus. De DGOG wil de studie-informatie actueel houden en zorgt er samen met Onderzoekbijkanker.nl nu voor dat studie-informatie centraal bijgehouden en eenvoudiger toegankelijk wordt. Onderzoekbijkanker biedt vervolgens een iFrame die de actuele DGOG-studies toont. De DGOG wilde dit in de look & feel van de eigen website tonen. DORP maakt dit mogelijk.

IKNL stelt alle onderzoeksgroepen nu een iFrame aan te bieden vanaf onderzoekbijkanker.nl. Dit zorgt ervoor dat bijhouden van trials voor een onderzoeksgroep op de eigen website niet meer nodig is. De redactie van Onderzoekbijkanker verzorgt alle teksten, maar moet wel van de onderzoeksgroepen een signaal krijgen wanneer er nieuwe informatie is.