Informatieberaad Zorg kiest voor Mitz en Nuts

Voor het elektronisch delen van medische gegevens is vaak toestemming van de patiënt nodig. Het bijhouden van de toestemmingskeuzes die de patiënt heeft gedaan, gebeurt nu nog op veel verschillende manieren en plaatsen. Het gevolg is dat de patiënt geen regie en geen goed overzicht over de eigen toestemmingskeuzes meer heeft. Samen met de zorg is daarom een nieuw proces voor het registreren van deze toestemmingskeuzes ontwikkeld, waarbij iedere Nederlander zelf de keuzes kan invoeren en beheren via de online voorziening Mitz.

Het VZVZ Servicecentrum is verantwoordelijk voor het beheren, ontwikkelen en implementeren van Mitz en de dienstverlening aan de gebruiker, zorgaanbieder en uitwisselingssystemen.

Toestemming van patiënt

Bij Mits gaat het concreet om het geven van toestemming door de patiënt of een vertegenwoordiger voor het gebruik van gegevens die klaarstaan voor gebruik dat niet planbaar is. Het gaat dan concreet om gegevens die nodig zijn in de spoedzorg en bij de medicatieoverdracht. Mitz is een generieke voorziening waar de toestemmingskeuzes van iedere Nederlander voor álle zorgsectoren kunnen worden vastgelegd. Mitz kan gebruikt worden bij alle systemen die digitaal medische gegevens bevatten. NUTS gaat over het ophalen van gegevens die nog niet zijn klaargezet, maar waarbij de uitwisseling in de zorg ontstaat.

Mitz en Nuts vullen elkaar aan

Het besluit over de gemeenschappelijke voorziening Mitz geldt voor vijf jaar en wordt dan geëvalueerd. Er is dan meer zicht op de lange termijn oplossing voor wettelijke grondslagen voor het uitwisselen van gegevens. Oók dit was een van de aanbevelingen van de Architectuur Board die het Informatieberaad Zorg heeft overgenomen. Mitz en Nuts moeten expliciet afspraken maken en beide voorzieningen moeten aanvullend werken en níet met elkaar concurreren.



De platformen moeten iedereen de mogelijkheid bieden om zijn of haar toestemmingen in het kader van zorg op één plek vast te leggen en te beheren. Dankzij de voorziening kunnen burgers eenvoudig aangeven met wie welke medische gegevens gedeeld mogen worden. In de online toestemmingsvoorziening kunnen zij zien welke toestemmingen zijn vastgelegd en wie de toestemmingen heeft geraadpleegd.