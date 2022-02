Informatiestandaard Vaccinatie-Immunisatie klaar voor gebruik

Sinds juli 2021 leidt Richard de Jong bij Nictiz het ontwikkeltraject voor de gegevensuitwisseling en informatievoorziening over vaccinaties. Het betreft twee onderwerpen. Enerzijds de ontwikkeling van een toekomstbestendige informatiestandaard Vaccinatie-Immunisatie voor alle partijen binnen de vaccinatieketen. Anderzijds een MedMij-gegevensdienst: een dienst voor burgers die vaccinatiegegevens zichtbaar maakt in hun PGO.

Uiteenlopende belangen, wensen

De Jong: “In juli 2021 vertrok een sneltrein op dit traject. Misschien vraag je je af: waarom toen pas? De belangrijkste reden daarvoor is dat alle stakeholders andere belangen en wensen hadden. De wereld van vaccinaties is complex. Er bestaan verschillende soorten vaccinaties en diverse uitvoerders die registreren in uiteenlopende informatiesystemen.”

Het is volgens De Jong nodig dat een huisarts, een bedrijfsarts en degene die reizigersvaccinaties uitvoert op eenzelfde manier informatie vastleggen in zijn of haar systeem. Daarnaast moet informatie op eenzelfde manier over de lijn gaan. Dan kan de ontvangende kant deze informatie correct begrijpen en interpreteren. “Over die inhoud, taal en techniek is overeenstemming nodig voordat je zo kunt registreren en uitwisselen. Uiteindelijk gaat het om inzicht in wie wanneer welke soort vaccinatie(s) heeft gekregen.”

Een vaccinatiestandaard maakt het mogelijk afspraken te maken over het proces: hoe wisselen partijen relatief eenvoudige informatie over vaccineren met elkaar uit? Via zo’n informatiestandaard kunnen zorgverleners uiteindelijk registreren en uitwisselen in welke mate iemand beschermd is.

Informatiestandaard voldoet aan behoefte

Met dit kwartaal beschikbaar komende informatiestandaard Vaccinatie – Immunisatie stelt Nictiz dan ook te voldoen aan een grote, actuele behoefte. Zorgverleners kunnen deze standaard gebruiken zodra deze beschikbaar komt. Burgers kunnen hun vaccinatiegegevens raadplegen zodra de gegevensdienst is gerealiseerd.

De Jong hierover: “Wij ontwikkelen tegelijkertijd de informatiestandaard en de gegevensdienst. Om de ontwikkelsnelheid vast te houden, hebben wij ervoor gekozen de informatiestandaard eerst op te leveren voor alleen het uitwisselen van de COVID-19-vaccinatiegegevens. Uitbreidingen daarop zijn daarna gefaseerd mogelijk.”

Beschikbaarheid via PGO

Marcel Heldoorn, manager digitale zorg bij Patiëntenfederatie Nederland, en voorzitter van de stuurgroep informatiestandaard Vaccinatie-Immunisatie benadrukt hoe belangrijk de Patiëntenfederatie het vindt dat mensen beschikken over relevante gezondheidsgegevens. “Daar horen vaccinatiegegevens bij. Denk aan een acute situatie na een val op straat of na een ongeluk. Dan krijg je de vraag: Ben je gevaccineerd tegen tetanus en zo ja, wanneer? Dan is het handig als je via je mobiele telefoon toegang hebt tot je PGO waarin je dit soort gegevens terugvindt.”

Lees het volledige artikel over de Informatiestandaard Vaccinatie-Immunisatie in editie 1 van ICT&health, die vanaf 17 februari verschijnt.