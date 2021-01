Informatiesysteem voor managen vaccinatieprogramma

Het vaccinatieprogramma dat nu en de komende periode uitgerold worden brengt diverse nieuwe uitdagingen met zich mee voor de betrokken gezondheidsorganisaties. Het toezien op een vaccin dat uit meerdere doses kan bestaan en het monitoren van eventuele symptomen bij personen die gevaccineerd zijn, bijvoorbeeld.

Dit zijn twee uitdagingen waar farmaceutische fabrikanten, de gezondheidszorg, de overheid, ziekenhuizen, levenswetenschappelijke organisaties, apotheken en verzekeraars mee te maken zullen krijgen. Een nieuw informatiesysteem, ontwikkeld door Infor en MphRx, kan hierbij helpen, zo verwachten de twee bedrijven.

Geïntegreerde oplossing

Infor en MphRx leveren met hun samenwerking een geïntegreerde enterprise-oplossing voor organisaties in de gezondheidszorg. MphRx’s Minerva verzamelt gegevens uit alle informatiesystemen in de gezondheidszorg en zet deze om in een enkelvoudig, uniform, FHIR-gebaseerd patiëntendossier. Als aanvulling op deze mogelijkheid stroomlijnt de Infor Cloverleaf Integration Suite de uitwisseling van klinische gegevens om de resultaten van de gezondheidszorg en de bedrijfsvoering te helpen verbeteren.

De oplossing integreert gegevens uit verschillende bronnen in de gezondheidszorg. Dat gebeurt met behulp van de Cloverleaf Integration Suite. Daarnaast implementeert de oplossing out-of-the-box klinische web- en mobiele toepassingen. Dit systeem biedt artsen een compleet, 360 graden, beeld van hun patiënten over het hele zorgcontinuüm, ongeacht de klinische omgeving waarin hun informatie is vastgelegd.

Minerva stroomlijnt de bedrijfsprocessen om besluitvorming onder de zorgverleners te versnellen en te helpen bij het garanderen van naadloze zorg. Gebruikers kunnen via white-label, out-of-the-box web- en mobiele webapplicaties consumenten en familieleden in realtime toegang geven tot hun dossier. Daarnaast kunnen ze bijvoorbeeld afspraken plannen, toegang krijgen tot virtuele zorgdiensten via het internet, gepersonaliseerde zorg verkrijgen of betalingen doen.

Managen vaccinatieprogramma

“De COVID-19 pandemie heeft ongekende eisen gesteld aan gezondheidsorganisaties over de hele wereld. Het is van het grootste belang dat geïsoleerde platforms, clinici en patiënten worden aangesloten om te voldoen aan de kritische eisen voor versnelde vaccinatieprogramma’s”, vertelt Jelle Brouwer, Senior Account Executive Healthcare van Infor.

“De zorgverlening is dynamisch en de pandemie heeft de digitale transformatie in deze sector in een hoog tempo verder versneld. Helaas leven gegevens voor veel organisaties nog steeds in verschillende softwaresystemen die vaak losgekoppeld zijn en zorgen voor obstakels in de zorginnovatie. De huidige uitdaging om onze hele bevolking te vaccineren, zet ons ertoe aan om sneller oplossingen te vinden voor het beheren van de gezondheidszorg op schaal”, aldus Varun Anand, COO en mede-oprichter van MphRx.