Innovatieproject beeldbellen bij Kempenhaeghe

Steeds vaker worden in zorgcentra of ziekenhuizen tablets uitgereikt aan cliënten of patiënten. In het onlangs geopende beweegziekenhuis van Isala worden patiënten bijvoorbeeld op tal van manieren – onder andere met technologie zoals tablets en QR-codes – gestimuleerd om uit bed te komen. Dat begint al bij de opnames, waarbij de patiënt niet meteen in bed wordt gelegd maar zelfstandig naar de voorbereidingsruimte loopt.

Bij Kempenhaeghe besloten ze om andere, zuiver sociale redenen, om iPads uit te reiken aan woongroepen. Toen in de coronaperiode geen familiebezoek mogelijk was, kreeg iedere woongroep daar een iPad. Daarmee konden cliënten bijvoorbeeld beeldbellen met hun familie. Bij een aantal woongroepen sloeg dat heel goed aan, maar andere groepen lieten de iPad nog vaak links liggen. Omdat beeldbellen de sociale contactenkring van cliënten kan vergroten – ook na corona – startte het innovatieproject beeldbellen.

Innovatie-impuls gehandicaptenzorg

Linda Eilers-Verheijden, trainee senior begeleider Wilgendreef, leidt het innovatieproject en vertelt op de website van Kempenhaeghe: “Niet iedereen weet goed hoe beeldbellen werkt. We zijn er ‘uit nood’ in een crisis mee gestart, maar hoe ga je er daarna mee verder? Beeldbellen is een prachtige manier om contact te houden met familie en vrienden. We sloten daarom aan bij ‘Innovatie-impuls Gehandicaptenzorg’ van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Dit programma beoogt voor cliënten en zorgverleners toepassing van technologie gemakkelijker te maken. Daarbij ondersteunen externe adviseurs en experts.”

Tijdens het project werd met name naar praktische zaken gekeken. Om te beginnen werd de wifi-dekking geanalyseerd. Ook werd bekeken hoe rolstoelafhankelijke cliënten eventueel met een speciale houder een tablet kunnen bedienen. De iPads worden in de woongroepen alleen gebruikt voor beeldbellen. Ze zijn door de afdeling Informatisering & Automatisering beveiligd en ingericht met Skype en Facetime. De groep van het innovatieproject heeft een speciale handleiding over beeldbellen gemaakt.

Innovatieproject ziet belang beeldbellen

Linda Eilers-Verheijden: “Tot nu toe wordt niet overal optimaal gebruik gemaakt van de iPads. Dat is jammer. Op Wilgendreef was er in coronatijd maar een klein groepje dat wilde beeldbellen. Wilgendreef telt oudere cliënten die niet direct uit de voeten kunnen met een iPad. En dat gold ook voor medewerkers. Inmiddels zijn alle medewerkers en bewoners van woongroepen van Wilgendreef bekend met de mogelijkheden van beeldbellen. Van de in totaal 24 bewoners was het overgrote merendeel enthousiast over de mogelijkheden. De bedoeling is nu om het beeldbellen per cluster meer gestructureerd in te voeren. De meerwaarde van beeldbellen is in de Wilgendreef ondubbelzinnig duidelijk. Een bewoner met ouders in Engeland is er bijvoorbeeld heel blij mee en zelfs een bewoner van 91 kan er inmiddels goed mee uit de voeten.

Digiwijsheid: mes snijdt aan twee kanten

Door het innovatieproject van Kempenhaeghe worden de digitale vaardigheden zoals beeldbellen getraind vanuit sociaal oogpunt. Sociale winst betekent in de praktijk ook vaak gezondheidswinst. Beeldbellen is in de zorgsector is natuurlijk ook een interessante optie om digitale zorg te kunnen verzorgen. Het gebrek aan digitale vaardigheden bij een groep mensen kan daarbij wel een probleem zijn. Wanneer mensen kunnen beeldbellen met familie, is eventuele monitoring op afstand of beeldbellen met een zorgprofessional opeens ook meteen een stuk dichterbij. Dat is trouwens bij het project van Kempenhaeghe vooralsnog niet aan de orde. Andersom blijkt het trouwens ook uitstekend te werken: mensen die leren om te gaan met een tablet vanwege zorg op afstand, gebruiken die tablet óók vaak voor sociale contacten, het zoeken van info of het spelen van spelletjes.