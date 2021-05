Innovatieve bloedstelpende pleister voor het eerst toegepast

De eerste patiënt die met de GATT-Patch behandeld werd, had een operatie aan de lever ondergaan. Hij was tevens de eerste van een kleine groep patiënten die in een multicenter klinisch onderzoek met deze pleister worden behandeld. Aan dit onderzoek werken naast het Radboudumc ook het Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG) en het Erasmus Medisch Centrum Rotterdam mee. Inmiddels zijn ook in het UMCG al enkele patiënten met de innovatieve bloedstelpende pleister behandeld.

Bloedingen snel stelpen

Om complicaties tijdens of na de operatie zoveel mogelijk te voorkomen is het van belang dat complexe bloedingen snel en effectief behandeld kunnen worden. Hiervoor wordt soms al gebruik gemaakt van zogenoemde hemostatica; middelen die via snelle stolling verdere bloeding voorkomen, en andere afdichtingsmiddelen, zoals een soort gel.

Deze middelen zijn echter kostbaar, niet altijd even makkelijk in het gebruik en ook niet in staat alle bloedingen te stelpen. “Voor patiënten is het goed nieuws als de pleister van GATT Technologies deze beperkingen weet te omzeilen. Meedoen aan dit klinisch onderzoek om te zien of deze innovatie de zorg kan verbeteren past bij het Radboudumc, dat immers wil bijdragen aan een significant impact on healthcare”, aldus Hans de Wilt, hoogleraar Oncologische Chirurgie in het Radboudumc.

Bloedstelpende pleister

Na jaren van noodzakelijke preklinische werkzaamheden is de innovatieve bloedstelpende pleister nu dus klaar voor gebruik in de praktijk. De start van het eerste klinische onderzoek is dan ook een belangrijke mijlpaal voor GATT Technologies.

“Het is prachtig om te zien dat deze pleister, ontwikkeld op basis van onze gepatenteerde synthetische polymeertechnologie, nu echt wordt gebruikt bij patiënten. Dit eerste onderzoek zal essentiële gegevens opleveren over de veiligheid en werkzaamheid van GATT-Patch in een klinische setting”, vertelt Johan Bender, oprichter en CTO van GATT.

Na het eerste klinische onderzoek volgen nog diverse aanvullende proeven de bloedstelpende pleister het traject in gaat voor FDA-goedkeuring. Daarnaast gaat GATT onderzoeken of de pleister ook bij andere chirurgische procedures, zoals operaties aan de weke delen, hart en vaten, longen, nieren, alvleesklier en dergelijke, ingezet kan worden.